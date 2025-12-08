Donald Trump ha ragione: l'Ue somiglia all'impero

Arrivò un momento della storia in cui i romani, che avevano conquistato e creato il più grande impero della terra allora conosciuta, decisero di non essere più romani e soprattutto di non fare più i romani. I soldati-contadini, adagiati nelle mollezze del lusso, nello splendore e negli orientalismi, si rifiutavano di fare sia i soldati sia i contadini: più comodo far combattere gli altri, i barbari, ancora più comodo far lavorare gli altri, i sottomessi. Da Romolo che aveva fondato la città-stato il 21 aprile del 753 a.C. a Romolo Augustolo che ne vide la scomparsa nel 476 d.C. fu tutto un soffio impetuoso di civiltà che temprò l’occidente con l’idea stessa di Roma. Un’idea che rimarrà fino al 6 agosto 1806, l’altro ieri, ultimo atto del Sacro Romano Impero cancellato da Napoleone, che come lingue ufficiali aveva il latino e il tedesco.

Quello che scrive oggi in inglese Donald Trump con lo stile che gli è proprio potrebbe essere espresso con le circonvoluzioni della diplomazia ma la sostanza non cambierebbe. Inchioda l’Europa del blablà alle responsabilità sulla sua decadenza. Questo accade proprio quando il Vecchio Continente intonava i cori sulla decadenza dell’Impero americano affermato con la vittoria nella seconda guerra mondiale contro il nazismo e quella nella guerra fredda contro il comunismo, i due mostri novecenteschi partoriti dall’Europa. Non si è schiusa l’era della pace, della concordia e della sognata Arcadia, ma si è aperta quella del terrorismo, dell’espansione dell’Islam, dei sommovimenti geopolitici sottovalutati sui quali si è preferito chiudere gli occhi, come se la storia avesse smesso di camminare sulle sue gambe e si fosse piegata ai desideri dell’utopia universalista, possibilista, ecumenista. Diritti per tutti, doveri per pochi, realismo messo in soffitta come qualcosa da lasciare ad ammuffire per far splendere dogmi e postulati.