Politico, il sondaggio: ecco chi è la persona più potente d'Europa

La persona più potente del 2026 in Europa? Si tratta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, stando alla classifica annuale stilata da Politico.eu. Il capo della Casa Bianca è stato definito "l'onda d'urto transatlantica" e succede al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, eletta come persona più influente del 2025 mentre quest'anno è al nono posto. "Quest'anno nessuno ha esercitato più influenza sull'Europa o in Europa del presidente degli Stati Uniti - questa la spiegazione fornita dalla testata per giustificare il primo posto -. Questa conclusione ci ha costretti a infrangere una delle nostre stesse regole. 'Politico28' tradizionalmente include solo europei, persone che vivono o lavorano nel continente. Ma se c'è mai stato un momento per fare un'eccezione, è questo. L'ombra di Trump incombe cosi tanto sulle capitali europee che le sue decisioni, o i suoi sfoghi, hanno rimodellato tutto, dai bilanci della difesa alla politica commerciale fino alla politica interna".

Si tratta, in ogni caso, della certificazione della "morte" della Ue, che proprio Trump nei giorni scorsi ha criticato duramente. In un'intervista a Politico, il tycoon ha definito "deboli" i leader dei Paesi europei: "Penso che siano deboli, e vogliono essere così politicamente corretti. Non sanno cosa fare. L'Europa non sa cosa fare". Al secondo posto della classifica di Politico.eu c'è invece la premier danese Mette Frederiksen; mentre al terzo ecco il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Altri italiani in graduatoria sono l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, che è 25esimo; e il presidente della Fifa, Gianni Infantino, 28esimo.