Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Vladimir Putin, Volodin e la balla spaziale (che lo zar si è bevuto)

di Roberto Tortoragiovedì 11 dicembre 2025
Vladimir Putin, Volodin e la balla spaziale (che lo zar si è bevuto)

2' di lettura

Il Cremlino adesso è in forte imbarazzo. L’aria è quasi funerea, gli sguardi cupi, le tipiche posture da governatori del mondo accusano un ingobbimento. Il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, l’ha fatta grossa e proprio davanti a Vladimir Putin. Volodin, infatti, ha voluto inaugurare i lavori della Csto (Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, una specie di NATO post-sovietica, ndr) con un monito epocale: l’intelligenza artificiale sarebbe una sfida titanica, certo, e “va incentivata, ma anche controllata”.

Parole, fin qui, condivisibili e neutrali. Il pericolo, però, è dietro l’angolo e si manifesta quando Volodin spiega le sue idee tirando in ballo un esempio “reale”, raccontando cioè la storia di “un paese dell’Unione europea” che avrebbe creato il primo ministero gestito interamente da un ministro artificiale. Un po’ come alcune palestre h24 di oggi, completamente artificiali. Peccato che, secondo il racconto, l’esperimento fosse finito malissimo: il ministro-robot sarebbe stato addirittura accusato di appropriazione indebita.

A quel punto Putin ascoltava impassibile, non lasciando trasparire il benché minimo dubbio. C’è solo un dettaglio. La notizia era totalmente falsa. Non una svista, non un malinteso: una bufala partorita da Newsbar, sito satirico croato. Volodin, o chi gli prepara i discorsi, l’ha presa come fosse un rapporto dei servizi segreti. Un ministro dell’intelligenza artificiale esiste davvero, sì, ma in Albania. Si chiama Diella, è parte del sistema anticorruzione del governo di Tirana e si occupa di controllare gli appalti pubblici. Non ruba bitcoin, non scappa nei Balcani. Tutto questo appartiene solo e soltanto alla parodia di Newsbar, che ha chiaramente scritto la storia per far ridere i lettori, con la morale che “nei Balcani neppure l’intelligenza artificiale può resistere alla corruzione”. Insomma: il Paese che più di tutti usa una strategia comunicativa politico-militare fuorviante per ottenere i propri scopi si è fatto fregare dalla satira europea. Il falso diventa vero e viceversa e una barzelletta entra nel Cremlino travestita da minaccia globale. Putin ascolta serio: tutti gli altri ridono. E per il povero Volodin, adesso, sono ore complicate.

Zelensky a Roma, ora Meloni è il ponte tra Kiev e Trump

Il giorno in cui Donald Trump accusa i leader europei di essere «deboli» e dice che Volodymyr Zelensky deve ...
tag
vladimir putin
vyacheslav volodin
russia
intelligenza artificiale

Schermaglie Otto e Mezzo, Travaglio lo irride e De Angelis sbrocca: "Cosa ridi?"

Via cielo, via mare Germania sotto attacco, "la pista delle navi cargo russe": cosa sta emergendo

Giuseppe Conte, "farisei e anime belle": la sinistra deflagra

ti potrebbero interessare

Machado, il Premio Nobel per la pace è una sentenza per Maduro

Machado, il Premio Nobel per la pace è una sentenza per Maduro

Maurizio Stefanini
Social vietati agli under 16? Giusto, proteggere il loro sviluppo

Social vietati agli under 16? Giusto, proteggere il loro sviluppo

Simona Pletto
Social vietati agli under 16? Non è la soluzione, la battaglia si vince educando

Social vietati agli under 16? Non è la soluzione, la battaglia si vince educando

Claudia Osmetti
Germania sotto attacco, "la pista delle navi cargo russe": cosa sta emergendo

Germania sotto attacco, "la pista delle navi cargo russe": cosa sta emergendo