Vladimir Putin, Volodin e la balla spaziale (che lo zar si è bevuto)

Il Cremlino adesso è in forte imbarazzo. L’aria è quasi funerea, gli sguardi cupi, le tipiche posture da governatori del mondo accusano un ingobbimento. Il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, l’ha fatta grossa e proprio davanti a Vladimir Putin. Volodin, infatti, ha voluto inaugurare i lavori della Csto (Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, una specie di NATO post-sovietica, ndr) con un monito epocale: l’intelligenza artificiale sarebbe una sfida titanica, certo, e “va incentivata, ma anche controllata”.

Parole, fin qui, condivisibili e neutrali. Il pericolo, però, è dietro l’angolo e si manifesta quando Volodin spiega le sue idee tirando in ballo un esempio “reale”, raccontando cioè la storia di “un paese dell’Unione europea” che avrebbe creato il primo ministero gestito interamente da un ministro artificiale. Un po’ come alcune palestre h24 di oggi, completamente artificiali. Peccato che, secondo il racconto, l’esperimento fosse finito malissimo: il ministro-robot sarebbe stato addirittura accusato di appropriazione indebita.