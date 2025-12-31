"Al mio segnale scatenate l'inferno!": Trump, il video fa il giro del mondo

La Casa Bianca ha pubblicato il 30 dicembre 2025 un video motivazionale sui suoi canali social ufficiali per salutare l'arrivo del nuovo anno e guardare al futuro. Il montaggio apre con sequenze iconiche dal film Il Gladiatore (2000) di Ridley Scott, con Russell Crowe nel ruolo del generale Massimo Decimo Meridio. Sovrimpressa compare la scritta ufficiale: "Il presidente Trump sta preparando il suo team per il 2026". Seguono immagini del presidente Donald Trump insieme ai militari statunitensi, alla first lady Melania in occasioni pubbliche, alternate a scene del film, accompagnate da una colonna sonora epica e ritmata.Il video culmina con la celebre frase pronunciata da Massimo prima della battaglia: "Al mio segnale scatenate l’inferno" ("Unleash hell" in originale), simbolo di forza e determinazione.Il post, intitolato "Just Getting Started", ha rapidamente raccolto migliaia di interazioni e commenti.

Molti sostenitori hanno apprezzato il messaggio energico e la scelta cinematografica, interpretandolo come segnale di un'amministrazione pronta a continuare con decisione il proprio programma.Non è la prima volta che l'amministrazione Trump utilizza montaggi video di impatto. A febbraio 2025, durante il conflitto a Gaza, il presidente aveva condiviso un video realizzato con intelligenza artificiale che illustrava la sua visione per la ricostruzione della Striscia: una moderna riviera con grattacieli, hotel di lusso e sviluppo economico, raffigurante Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un contesto di pace e prosperità.Questi contenuti riflettono lo stile comunicativo diretto e visivamente potente della Casa Bianca, che combina riferimenti pop e cinematografici per coinvolgere il pubblico e trasmettere ottimismo per il futuro.