Donald Trump, l'Iran avverte: "Deve stare attento"

Duro avvertimento dall'Iran al presidente americano Donald Trump. Tramite il suo fidato consigliere Aku Larijani, la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Alì Khamenei, ha ammonito il capo della Casa Bianca, invitandolo a non immischiarsi negli affari di Teheran. Trump "deve stare attento - ha scritto sulla piattaforma X - dovrebbe sapere che qualsiasi interferenza americana in questa questione interna equivarrebbe a destabilizzare l'intera regione e danneggiare gli interessi americani". Dunque Larijani, che guida l'organo di massima sicurezza iraniano, sempre riferendosi al tycoon ha aggiunto: "Che stia attento ai suoi soldati".

A far innervosire Teheren è stato il messaggio che Trump nelle scorse ore ha scritto su Truth: "Se l'Iran spara e uccide manifestanti pacifici, come è sua abitudine, gli Stati Uniti d'America accorreranno in loro soccorso. Siamo pronti a partire". Il riferimento è a coloro che sono impegnati nelle proteste in corso nel Paese. Negli ultimi giorni, infatti, diverse persone sono morte durante le manifestazioni contro il peggioramento delle condizioni economiche. La situazione sarebbe degenerata a partire da domenica 28 dicembre, quando commercianti e piccoli esercenti hanno iniziato a protestare contro la gestione governativa del forte deprezzamento della valuta e del rapido aumento dei prezzi.