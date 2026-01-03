Gli Stati Uniti attaccano il Venezuela. Trump: "Maduro preso con sua moglie e portato via dal Paese". La diretta

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, intorno alle 2 ora locale (le 7 in Italia), Caracas e altre aree del Venezuela sono state colpite da una serie di forti esplosioni, accompagnate da sorvoli di aerei ed elicotteri a bassa quota. L'attacco segna un'escalation dopo mesi di minacce USA e dispiegamento navale nei Caraibi. Segui qui di seguito la diretta

Ore 14.00 - Lukashenko: “Per gli Usa il Venezuela sarà un secondo Vietnam”

Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, "condanna fermamente l'atto di aggressione degli Stati Uniti contro il Venezuela". Lo ha dichiarato all'agenzia stampa bielorussa Belta la portavoce stampa del presidente, Natalya Eismont. "Il presidente della Bielorussia condanna con la massima forza l'atto di aggressione americano contro il Venezuela", ha dichiarato il portavoce. "Aleksandr Lukashenko ha parlato delle conseguenze in una recente intervista con giornalisti americani. In particolare, ha affermato che 'questo sara' un secondo Vietnam' e che gli americani non ne hanno bisogno", ha aggiunto.



Ore 13.23 - Media: Maduro in auto prima di essere catturato

Poco prima di essere catturato Nicolas Maduro era a bordo di un'auto e rispondeva alle domande dei giornalisti. Lo afferma l'ex del pentagono Brent Sadler su Fox sottolineando che non ci sarebbe stata stata quasi nessuna resistenza da parte dei venezuelani.

Ore 13.22 - Cia: “La cattura di Maduro autorizzata da Trump diversi giorni fa”

Il presidente americano Donald Trump ha dato il suo via libera alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro ''diversi giorni fa'' e la missione è stata portata a termine dalla Delta Force dell'esercito Usa. Lo afferma la Cnn citando fonti ben informate. La posizione di Maduro è stata individuata dalla Cia, autorizzata mesi fa da Trump a condurre operazioni all'interno del Venezuela. Non è chiaro dove Maduro si trovasse quando è stato catturato stamattina.

Ore 12.24 - Media, “poche ore prima dell'attacco Maduro ha incontrato una delegazione cinese”

Solo poche ore prima che le esplosioni scuotessero Caracas, il 2 gennaio il presidente Nicolas Maduro ha tenuto un incontro di tre ore con Qiu Xiaoqi, inviato speciale della Cina dal presidente Xi Jinping. Lo riporta Cnn in lingua spagnola. All'incontro al Palazzo Miraflores hanno partecipato anche l'ambasciatore cinese in Venezuela, Lan Hu, e Wang Hao, funzionario del Ministero degli Affari Esteri; per il Venezuela era presente anche la vicepresidente esecutiva del Paese, Delcy Rodríguez. Le discussioni si sono concentrate sul rafforzamento della cooperazione bilaterale, sulla revisione di oltre 600 accordi esistenti in materia di energia, commercio e infrastrutture e sulla riaffermazione di partenariati strategici nel contesto della pressione esercitata dagli Stati Uniti sul Venezuela. La presenza dell'inviato a Caracas durante gli eventi successivi non è stata confermata, sebbene la sua delegazione fosse ancora impegnata in colloqui ad alto livello.

Ore 12.22 - La cattura di Maduro 35 anni dopo l'arresto di Noriega

La cattura di Nicolas Maduro cade esattamente 35 anni dopo l'arresto a Panama di Manuel Noriega. Noriega infatti si era consegnato alle autorità americane il 3 gennaio 1990 dopo che l'allora presidente americano George H. W. Bush aveva ordinato l'invasione del paese nel 1989, costringendo Noriega a cercare riparo nell'ambasciata del Vaticano.

Ore 12.15 - Rubio: “Maduro non è presidente legittimo”

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha ripostato su 'X' un post di luglio in cui scriveva che Nicolas "Maduro non è il presidente del Venezuela e il suo regime non è il governo legittimo". Dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato la cattura di Maduro, Rubio ha ribadito che il leader venezuelano è "a capo del Cartel de Los Soles, un'organizzazione di narcotraffico che ha preso il controllo del Paese". Rubio ha ricordato che Maduro è "accusato di aver fatto entrare droga negli Stati Uniti".



Ore 11.34 - Meloni segue la situazione: la nota di palazzo Chigi

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche al fine di assumere informazioni sui nostri connazionali.

Ore 11.28 - Nyt: “Nessun militare Usa caduto negli attacchi”

Nessun militare statunitense è morto nell'operazione che avrebbe portato alla cattura del presidente sudamericano, Nicolas Maduro. Lo hanno riferito al New York Times fonti ben informate, che non hanno però rilasciato commenti sul numero di vittime venezuelane.

Ore 11.27 - Vice segretario di stato Usa: per il Venezuela è una “nuova alba”

E' una "nuova alba" per il Venezuela: "Il tiranno se n'è andato. Finalmente affronterà la giustizia per i suoi crimini". Lo ha detto il vice segretario di stato americano Christopher Landau.



Ore 11.01 - Cbs News: “Maduro catturato da unità speciale d’élite Usa”

Secondo Cbs News, Maduro è stato catturato dalla Delta Force, l'unità speciale d'élite dell'esercito americano. La Delta Force, un'unità d'élite che fa capo all'esercito statunitense, è stata anche responsabile della missione del 2019 in cui è stato ucciso l'ex leader dello Stato Islamico (Isis) Abu Bakr al-Baghdadi.

Ore 11.00 - Trump al Nyt: “Operazione brillante ben pianificata”

L'operazione che avrebbe portato alla cattura del presidente venezuelano, Nicolas Maduro, "è stata davvero brillante" e ha richiesto "molta buona pianificazione, molte grandiose truppe e grandioso personale". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al New York Times.

Ore 10.36 - Tajani, “A Caracas presi di mira porti e aeroporti”

"Stiamo seguendo con attenzione gli attacchi a Caracas, sappiamo che sono state prese di mira alcune infrastrutture portuali e aeroportuali, la nostra ambasciata a Caracas è operativa, ci sono tantissimi italiani in Venezuela, Temiamo manifestazioni di piazza, quindi abbiamo dato indicazione di essere prudenti, pare che ci siano anche nelle carceri momenti di tensione". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani al Tg2.

Ore 10.15 - Trump: “Maduro preso con sua moglie e portato via dal Paese”

“Maduro preso con sua moglie e portato via dal Paese”, ha detto il presidente Usa Donald Trump che conferma “l’attacco su larga scala condotto con successo”.

Ore 10.00 - Mosca: “L’attacco contro il Venezuela viola il diritto internazionale”

"Il Venezuela non ha rappresentato alcuna minaccia per gli Stati Uniti, né militare, né umanitaria, né criminale, né legata alla droga (quest'ultima è confermata da un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite). Pertanto, l'attuale operazione militare, così come le azioni contro il Venezuela degli ultimi giorni e settimane, non hanno alcuna base sostanziale". Lo ha scritto il vicepresidente del Consiglio federale russo (la Camera alta del Parlamento) Konstantin Kosachev sul suo canale Telegram, riportato da Tass. "Il diritto internazionale è stato chiaramente violato e l'ordine stabilito in questo modo non dovrebbe prevalere", ha aggiunto Kosachev.

Ore 9.52 - Maduro autorizza “la lotta armata contro l’aggressione imperialista”

"Nicolas Maduro ha disposto che tutti i piani di difesa nazionale siano attuati al momento e nelle circostanze appropriate, in stretta conformità con quanto previsto dalla Costituzione, dalla legge organica sugli Stati di Eccezione e dalla legge sulla Sicurezza della nazione", si legge in una nota ufficiale del governo di Caracas. In tal senso, il presidente ha firmato e ordinato l'attuazione del decreto che dichiara lo stato di 'agitazione esterna' in tutto il territorio nazionale, e passare immediatamente alla lotta armata. L'intero Paese deve attivarsi per sconfiggere questa aggressione imperialista".

Ore 9.16 - Cbs News: “Trump ha ordinato gli attacchi”

Il presidente Trump ha dato il via libera alle forze armate statunitensi per condurre attacchi terrestri in Venezuela giorni prima che l'operazione avesse effettivamente luogo. E0 quanto sostengono due funzionari statunitensi che hanno parlato con CBS News in forma anonima per discutere questioni di sicurezza nazionale. I funzionari militari hanno discusso la possibilità di condurre la missione il giorno di Natale, ma gli attacchi aerei statunitensi in Nigeria contro obiettivi dell'Is hanno avuto la precedenza, secondo le fonti. I giorni successivi al Natale hanno aperto ulteriori possibilità di attacco ai funzionari militari statunitensi, ma l'operazione è stata sospesa a causa delle condizioni meteorologiche. I funzionari hanno affermato che l'esercito statunitense voleva condizioni meteorologiche favorevoli al successo della missione.

Ore 8.47 - Tajani: “Farnesina operativa per seguire la comunità italiana”

"Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l'evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è costantemente informata. L'Unità di crisi della Farnesina operativa". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Ore 8.30 - Colpite basi militari in Venezuela

Immagini di esplosioni e colonne di fumo che si levano da varie parti di Caracas circolano sui media internazionali e sui social, dopo le esplosioni che hanno svegliato poco dopo le due di notte locali la capitale del Venezuela. Secondo le testimonianze non verificate, i luoghi colpiti sono basi militari e in particolare la caserma più importante del paese, Fort Tiuna, a ovest della città, e la base aerea di La Carlota. Testimoni che vivono poco lontano da Fort Tiuna hanno riferito di violente esplosioni che hanno fatto tremare le finestre e del rumore del fuoco della contraerea. Alla stessa ora sono state segnalate esplosioni nella vicina città costiera di La Guaira, separata dalla capitale solo da una montagna che incornicia la valle di Caracas.