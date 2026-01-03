Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Venezuela, le ultime immagini di Maduro prima della cattura: cosa dice

sabato 3 gennaio 2026
Venezuela, le ultime immagini di Maduro prima della cattura: cosa dice

2' di lettura

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, è stato arrestato dalle forze americane perché venga processato negli Stati Uniti e l'operazione militare di questa notte a Caracas "e' stata dispiegata per proteggere e difendere chi stava eseguendo il mandato di arresto". Lo riferisce su X Mike Lee, senatore repubblicano dello Utah tra gli esponenti della base 'Maga' più oltranzista. Lee, che rappresenta la fazione isolazionista del 'Gop', in un precedente messaggio aveva lamentato che l'operazione contraddirebbe la linea non interventista dell'amministrazione Trump ma, in seguito, ha affermato di aver sentito il segretario di Stato, Marco Rubio, il quale gli avrebbe spiegato che l'attacco "ricadrebbe nell'autorità presidenziale sulla base dell'Articolo 2 della Costituzione per proteggere il personale Usa da una minaccia presente o imminente".

In precedenza Lee aveva domandato su X cosa giustificasse costituzionalmente l'operazione in assenza di una dichiarazione di guerra o di un'autorizzazione del Congresso per l'uso della forza militare. E in queste ore sui social sono diventate virali le immagini del dittatore in auto poco prima dell'arresto. Poco prima di essere catturato Nicolas Maduro era a bordo di un'auto e rispondeva alle domande dei giornalisti. Lo afferma l'ex del pentagono Brent Sadler su Fox sottolineando che non ci sarebbe stata stata quasi nessuna resistenza da parte dei venezuelani. Qui di seguito il video

tag
venezuela

Premier inglese Venezuela, Starmer: "Voglio parlare con Trump per accertare i fatti"

Dopo il raid Usa Venezuela, esuli in Florida esultano per la cattura di Maduro

Raid Usa in Venezuela Raid Usa in Venezuela, Fidanza spegne la sinistra: "Fa sorridere"

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, indagati i gestori del locale andato a fuoco: ecco le accuse

Crans-Montana, indagati i gestori del locale andato a fuoco: ecco le accuse

Redazione
Nicolas Maduro, prelevato con la moglie in camera: nella notte...

Nicolas Maduro, prelevato con la moglie in camera: nella notte...

Redazione
Cilia Flores, chi è la moglie di Maduro catturata insieme a lui

Cilia Flores, chi è la moglie di Maduro catturata insieme a lui

Venezuela, la squadra speciale che ha catturato Maduro: dov'era

Venezuela, la squadra speciale che ha catturato Maduro: dov'era