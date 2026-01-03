Maduro, occhiali e manette: ecco la prima foto dopo la cattura

Il presidente americano Donald Trump ha postato su Truth la prima immagine del presidente venezuelano Nicolas Maduro dopo la cattura. Maduro appare a bordo della nave militare americana Uss Iwo Jima con occhiali scuri che gli impediscono la vista, cuffie alle orecchie. È ammanettato e indossa una tuta grigia, in mano ha una bottiglietta d'acqua.
Maduro, arrestato dalle forze militari americane assieme alla moglie Cilia Flores, dovrebbe essere rinchiuso nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn, e già lunedì mattina verrà portato davanti al giudice della corte di Manhattan per l'udienza di convalida dell'arresto. Lo sostengono gli esperti legali della Cnn. Maduro e la moglie sono accusati di crimini federali legati al narcotraffico. Il carcere di Brooklyn è lo stesso dove sono attualmente detenuti il rapper e producer Sean 'Diddy' Combs e Luigi Mangione, incriminato per aver ucciso il ceo di una compagnia delle polizze assicurative.
Alcune fonti, inoltre, hanno riferito all'Abc che il leader venezuelano dovrebbe arrivare alla base militare statunitense di Guantanamo prima di essere trasferito su un aereo dell'Fbi diretto a New York. In ogni caso, l'aereo militare statunitense con a bordo Maduro dovrebbe atterrare in serata all'aeroporto internazionale Stewart di New York.