Maduro, occhiali e manette: ecco la prima foto dopo la cattura

Il presidente americano Donald Trump ha postato su Truth la prima immagine del presidente venezuelano Nicolas Maduro dopo la cattura. Maduro appare a bordo della nave militare americana Uss Iwo Jima con occhiali scuri che gli impediscono la vista, cuffie alle orecchie. È ammanettato e indossa una tuta grigia, in mano ha una bottiglietta d'acqua.

Maduro, arrestato dalle forze militari americane assieme alla moglie Cilia Flores, dovrebbe essere rinchiuso nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn, e già lunedì mattina verrà portato davanti al giudice della corte di Manhattan per l'udienza di convalida dell'arresto. Lo sostengono gli esperti legali della Cnn. Maduro e la moglie sono accusati di crimini federali legati al narcotraffico. Il carcere di Brooklyn è lo stesso dove sono attualmente detenuti il rapper e producer Sean 'Diddy' Combs e Luigi Mangione, incriminato per aver ucciso il ceo di una compagnia delle polizze assicurative.