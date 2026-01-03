Libero logo
Maduro, occhiali e manette: ecco la prima foto dopo la cattura

sabato 3 gennaio 2026
Maduro, occhiali e manette: ecco la prima foto dopo la cattura

1' di lettura

Il presidente americano Donald Trump ha postato su Truth la prima immagine del presidente venezuelano Nicolas Maduro dopo la cattura. Maduro appare a bordo della nave militare americana Uss Iwo Jima con occhiali scuri che gli impediscono la vista, cuffie alle orecchie. È ammanettato e indossa una tuta grigia, in mano ha una bottiglietta d'acqua. 

Maduro, arrestato dalle forze militari americane assieme alla moglie Cilia Flores, dovrebbe essere rinchiuso nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn, e già lunedì mattina verrà portato davanti al giudice della corte di Manhattan per l'udienza di convalida dell'arresto. Lo sostengono gli esperti legali della Cnn. Maduro e la moglie sono accusati di crimini federali legati al narcotraffico. Il carcere di Brooklyn è lo stesso dove sono attualmente detenuti il rapper e producer Sean 'Diddy' Combs e Luigi Mangione, incriminato per aver ucciso il ceo di una compagnia delle polizze assicurative.

Alcune fonti, inoltre, hanno riferito all'Abc che il leader venezuelano dovrebbe arrivare alla base militare statunitense di Guantanamo prima di essere trasferito su un aereo dell'Fbi diretto a New York. In ogni caso, l'aereo militare statunitense con a bordo Maduro dovrebbe atterrare in serata all'aeroporto internazionale Stewart di New York. 

Raid Usa in Venezuela, Fidanza spegne la sinistra: "Fa sorridere"

"Mentre seguiamo con speranza e apprensione le notizie che arrivano dal Venezuela, fa sorridere che a chiedere il r...
Presidente Usa Venezuela, Trump: "Gestiremo il paese fino a quando ci sarà una transizione sicura"

Milei: "L'Argentina accoglie la pressione di Trump contro Maduro. Dittatura atroce"

Tensioni pregresse Maduro, "non vuole scherzare": cosa diceva Trump a ottobre

