Crans-Montana, "ve lo assicuriamo": i gestori del bar rompono il silenzio

"Non ci sono parole che possano descrivere adeguatamente la tragedia avvenuta quella notte al Constellation. Questo luogo di festa si è improvvisamente trasformato in un luogo di orrore e paura": rompono il silenzio Jessica e Jacques Moretti, i gestori del locale andato a fuoco la notte di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, dove hanno perso la vita 40 persone, soprattutto giovani. "Siamo devastati e sopraffatti dal dolore. I nostri pensieri sono costantemente rivolti alle famiglie delle vittime, a quelle vittime che sono state strappate alla vita in modo così brutale e prematuro, e a tutti coloro che lottano per la propria vita", hanno scritto in una nota pubblicata da Blick.

"Non ci sono parole che possano esprimere appieno ciò che la polizia, i soccorritori e il personale medico hanno sopportato e continuano a sopportare con un coraggio che rasenta l'eroismo - ha proseguito la coppia nella nota -. A loro va la nostra più profonda gratitudine e il nostro rispetto. Desideriamo inoltre esprimere la nostra piena solidarietà a tutti i nostri dipendenti gravemente colpiti da questa tragedia. I nostri pensieri sono con loro, poiché i procedimenti legali in corso ci impediscono attualmente di avere contatti personali".