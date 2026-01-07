Francia, giornalista russo muore precipitando dal settimo piano

Giallo in Francia, dove vicino a Parigi è stato trovato morto un giornalista indipendente russo. Il 38enne è caduto dal settimo piano di un edificio di rue de la Roseraie, a Meudon, alle porte della capitale. Quanto accaduto nella mattinata di martedì 6 gennaio lascia propendere gli inquirenti per la pista del suicidio, eppure - scrive il giornale Le Parisien -, la personalità della vittima suscita interrogativi. A maggior ragione se si considera che la vittima è un giornalista indipendente russo. E secondo gli elementi raccolti dalla polizia, può essere stato oggetto di "minacce di morte".

All'arrivo dei soccorsi, l'uomo è stato trovato inerme, ai piedi del palazzo di Meudon. È stato subito trasportato in ospedale ma per lui non c'era più nulla da fare. All'interno dell'appartamento che occupava insieme a un coinquilino, i poliziotti hanno trovato una sedia piazzata davanti alla finestra e alcune lettere redatte in russo. Il coinquilino presente sul posto era sotto shock.