Africano legato a una mina dai russi, come lo costringono a morire: video-choc

Un ragazzo africano con una mina anticarro attaccata al collo guarda in camera e dice di chiamarsi Francis. «Lui correrà, saltellerà attraverso il bosco. Dai, muoviti. Muoviti, ho detto», gli urla un soldato russo mentre lo filma, gli dà del “carbone” (un insulto russo per le persone di colore) e lo spinge lungo la trincea con la canna del kalashnikov. «Ti stiamo usando come un apriscatole», prosegue il russo, «per aprire il bunker». Francis è una bomba umana: dovrà attraversare il territorio ucraino per assaltare le postazioni nemiche. È uno dei tanti video pubblicati sui social che attestano la presenza di migliaia di africani in prima linea, a combattere per il Cremlino.

Reclutati con la promessa di una borsa di studio, di un passaporto russo o di un posto di lavoro con un salario fino a dieci volte quello che prenderebbero in patria, i mercenari sono la soluzione di Mosca per sostituire le perdite tra le proprie fila. Più volte nei mesi scorsi i media hanno riportato testimonianze degli inganni perpetrati ai danni di cittadini di Sud Africa, Senegal, Kenya, Camerun, Sierra Leone, Zimbabwe e Ghana e hanno denunciato casi di coercizione. Secondo un rapporto di Bloomberg del 2024, funzionari europei hanno affermato che il Cremlino ha costretto migliaia di migranti e studenti stranieri a combattere la sua guerra contro l’Ucraina, mandati a morire senza addestramento e niente in mano. Nell’inchiesta sono citati anche rapporti dell’intelligence ucraina sulla campagna di reclutamento globale della Russia per arruolare combattenti stranieri in almeno 21 Paesi.