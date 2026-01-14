Crans-Montana, Jacques Moretti scarcerato tra pochi giorni? I rumors

A Sion, Jacques Moretti, il 47enne proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, si trova in custodia cautelare da lunedì. Ma la possibilità di un rilascio ben prima dei tre mesi fissati dal tribunale appare tutt’altro che remota. Secondo fonti giudiziarie, la strategia difensiva per riportarlo in libertà nel giro di pochi giorni è già chiaramente tracciata.

Il fulcro del piano ruota attorno a un punto preciso: l’assenza del pericolo di fuga, presupposto indispensabile per mantenere la custodia cautelare. È su questo terreno che si è mosso l’avvocato Patrick Michaud, penalista di primo piano tra Francia e Svizzera, incaricato di difendere Moretti, cittadino francese originario della Corsica.

Uno scenario inaccettabile per i familiari delle vittime e per i legali. Per loro, un rilascio anticipato dell’imprenditore, accusato di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo, sarebbe inaccettabile, soprattutto mentre l’inchiesta è ancora in una fase delicata e le prove devono essere consolidate. All’udienza di convalida di lunedì, il Tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese aveva sul tavolo la documentazione prodotta dalla difesa: elementi che dimostrerebbero come Moretti non abbia mai tentato di sottrarsi alla giustizia.