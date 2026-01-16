Crans-Montana, scoop del Tg1: "Attenti al furgone". Dopo il rogo...

Mentre le indagini sui proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana cercano di chiarire cosa sia successo a Capodanno, quando 40 persone hanno perso la vita a causa di un rogo, ad attirare l'attenzione oggi è una scena ripresa dalle telecamere del Tg1. Le immagini catturano il momento in cui, dal retro del Vieux Chalet, uno dei tre locali della famiglia Moretti a Crans-Montana, alcuni uomini caricano mobili e scatoloni su un furgone. Un episodio che alimenta dei dubbi anche alla luce della scomparsa di documenti relativi alla ristrutturazione del Constellation. Documenti che, secondo Jean-Marc Gabrielli, 30enne corso che si occupa della gestione del Vieux Chalet, potrebbero essere andati persi dopo due allagamenti.

"Jacques e Jessica sono persone che fanno le cose con passione, presenti nei loro affari e con grande umanità", ha detto Gabrielli riferendosi ai Moretti, in un’intervista rilasciata all’emittente francese Bfm. Negli atti il ragazzo è indicato come il fidanzato della 24enne Cyane Panine, la giovane cameriera del locale, nota anche come la ragazza col casco, morta per le ustioni riportate nell’incendio. Sulle accuse di carenze nella sicurezza, poi, Gabrielli ha aggiunto: "Gli estintori c’erano, saremo in grado di dimostrarlo".