Groenlandia, Macron? "Una barzelletta": quanti alpini manda

Se la Francia di Emmanuel Macron è pronta a spedire i primi 15 soldati - 15 alpini per la precisione - in Groenlandia, l'Italia invece non ci pensa neanche. Lo conferma il ministro della Difesa Guido Crosetto che, facendo dell'ironia, dice: "Mandare soldati in Groenlandia? Non è una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro è un atteggiamento razionale. Abbiamo chiesto che fosse la Nato a coordinare, noi dobbiamo unire e non spaccare. Cento, duecento soldati in Groenlandia che fanno? Sembra l’inizio di una barzelletta…”.
Intanto, è stato posticipato l’arrivo dei 13 militari della Bundeswehr tedesca attesi a Nuuk. Il ministero della Difesa della Germania, come riporta la Bild, ha annunciato che l’Airbus A400M ha portato i partecipanti alla missione tedeschi in Danimarca, da dove poi proseguiranno insieme al personale militare danese. Il governo Meloni, invece, non avrebbe alcuna intenzione di integrare con militari italiani il contingente europeo presente in Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca.
Macron si è mosso dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha detto di avere bisogno della Groenlandia, anche per sottrarla alle mire di Russia e Cina. Intanto dalla Casa Bianca hanno fatto sapere che c'è l'intenzione di continuare a dialogare sia con Copenaghen sia con la delegazione groenlandese, “ma il presidente ha chiarito la sua priorità: vuole che gli Stati Uniti acquisiscano la Groenlandia, ritiene che sia la scelta migliore per la sicurezza nazionale”. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, nel corso di un briefing con la stampa, precisando che l’invio di truppe da parte dei Paesi europei in Groenlandia “non influenzerà” la decisione di Trump relativamente al territorio.