Giorgia Meloni, "Tunku Tunku!": il regalo di compleanno dalla premier Takaichi

venerdì 16 gennaio 2026
Giorgia Meloni, "Tunku Tunku!": il regalo di compleanno dalla premier Takaichi

2' di lettura

Un compleanno pieno di sorprese quello appena trascorso dalla premier Giorgia Meloni in Giappone. A margine della sua visita a Tokyo, la presidente del Consiglio ha ricevuto un "regalo" speciale durante l'incontro con l'omologa nipponica, Sanae Takaichi. Per celebrare i 49 anni della premier, infatti, Takaichi ha fatto arrivare al tavolo una torta con tanto di candeline. Dopodiché la premier giapponese, insieme al suo staff, ha intonato il classico "tanti auguri a te" in italiano, facendo così emozionare e sorridere Meloni.

"È per me un grande onore che abbia festeggiato qui da noi. Insieme al popolo giapponese, desidero celebrare il compleanno di Giorgia. Tanti auguri", ha detto Takaichi. Poi la consegna di due regali: la mascotte "Tunku Tunku" di Green Expo 2027 - che rappresenta la connessione armoniosa e la risonanza tra gli esseri umani e tutte le forme di vita - e una serie di disegnini realizzati da bambini giapponesi. 

Nelle scorse ore, Meloni ha anche postato una foto in stile manga insieme alla premier giapponese. Mentre al termine del bilaterale, ha abbracciato la sua omologa e le ha detto: "Puoi contare su di me, per qualunque cosa tu possa avere bisogno. So che non sarà facile, ma lo faremo insieme". Infine, il saluto dal finestrino dell'auto con un "sei appena diventata la mia migliore amica". Quest'ultima frase, pronunciata dalla premier in italiano, sembra comunque essere stata compresa appieno da Takaichi. 

