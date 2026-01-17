Crans-Montana, l'ultimo smacco: "Jacques Moretti senza reddito"

400.000 franchi, ossia, al cambio attuale, 430.000 euro. È questa la cifra che i coniugi Moretti, titolari del Constellation di Crans-Montana, dovranno pagare come cauzione. Una somma che Jacques dovrebbe versare per uscire dal carcere e Jessica per vedere attenuate le misure a cui è sottoposta, tra cui il sequestro dei suoi documenti d’identità e di quelli dei suoi figli, uno di 5 anni e l’altro di 8 mesi. La richiesta è arrivata direttamente dalla Procura Vallese, ma si tratta di cifre non definitive. La Procura non avrà infatti l’ultima parola, che spetterà al Tribunale delle misure preliminari.

Eppure i 200.000 euro per ciascuno sorprendono. Il prezzo è stato ridimensionato rispetto alle previsioni — si parlava di un milione di franchi — fatte dalla stampa svizzera. Il motivo? Lo spiega la stessa Procura: "Dato che l’imputato (Jacques Moretti) attualmente non ha alcun reddito, che lui e la moglie possiedono immobili ipotecati e veicoli in leasing, l’importo di 200.000 franchi sembra adeguato". Dell’ammontare delle ipoteche si legge in altre carte. Su due immobili dei coniugi sotto accusa (omicidio colposo, lesioni aggravate colpose e incendio doloso) per la strage di Capodanno, quella presso il locale Le Constellation di loro proprietà, gravano somme di 1.100.000 e 250.000 franchi.