Groenlandia, Trump: "Dazi del 10% a chi ha inviato soldati"

di
sabato 17 gennaio 2026
Dazi del 10% a partire da febbraio a tutti i Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia: lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, esprimendo così un certo malcontento per chi si è opposto alla sua intenzione di annettere l'isola artica, territorio autonomo della Danimarca, agli Stati Uniti. Sul suo social network Truth, il capo della Casa Bianca ha accusato i Paesi europei di giocare un "gioco pericoloso".

"La Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Francia, la Germania, il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Finlandia si sono recati in Groenlandia, per ragioni sconosciute - ha affermato -. Questi Paesi, che si stanno impegnando in questo gioco pericoloso, stanno assumendo rischi insostenibili e inaccettabili. È quindi imperativo, al fine di proteggere la pace e la sicurezza globali, adottare misure forti affinché questa situazione potenzialmente pericolosa giunga rapidamente e definitivamente al termine". 

Di qui l'annuncio, arrivato sempre tramite social: questi Paesi europei saranno soggetti a un dazio doganale del 10% su tutte le merci spedite negli Stati Uniti a partire dal 1 febbraio 2026. "Il 1 giugno 2026 questo dazio salirà al 25%. Resterà in vigore fino alla conclusione di un accordo per l'acquisizione completa della Groenlandia", ha aggiunto Trump. 

