Trump umilia Macron, "chi ti vuole?". L'ipotesi choc: dazi al 200%

"Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l'incarico molto presto, quindi va bene così", ha detto Trump ai giornalisti citato dalla Cnn. "Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà" al board per Gaza, "ma non è obbligato a farlo", ha detto il presidente Usa. Uno scontro durissimo che si aggiunge a quello sulla Groenlandia, terreno di battaglia tra gli Stati Uniti e l'Unione europea ormai da settimane.

Tensione alle stelle tra Washington e Parigi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha rifiutato l'invito dell'omologo americano Donald Trump a entrare nel "Board per la pace" a Gaza e il capo della Casa Bianca parte all'attacco.

Interpellato da un giornalista a Miami, Trump ha liquidato il peso politico di Macron e collegato la questione a possibili ritorsioni commerciali. "Beh, nessuno lo vuole, perché molto presto non sarà più in carica", le parole precise di Trump sul capo dell'Eliseo. "Quindi va bene così. Quello che farò è questo: se si sentono ostili, metterò un dazio del 200 per cento sui suoi vini e champagne, e lui entrerà. Ma non è obbligato a entrare".

Trump ha inoltre ribadito la volontà di porre la Groenlandia sotto il controllo degli Stati Uniti, minimizzando le possibili reazioni da parte dei Paesi europei. "Non credo che reagiranno troppo", ha detto l'inquilino della Casa Bianca. "Dobbiamo averla, loro non sono in grado di proteggerla". Riferendosi alle rivendicazioni storiche della Danimarca sull'isola, ha Trump aggiunto: "Sono persone molto perbene, ma solo perché una barca è andata lì 500 anni fa e poi se n'è andata, questo non ti dà il titolo di proprietà".