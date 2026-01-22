Macron, gli occhiali da sole spopolano: Borsa, titolo sospeso per eccesso di rialzo

Boom per gli occhiali da sole di Emmanuel Macron. Da qualche giorno il presidente francese è costretto a indossare occhiali con lenti scure anche al chiuso a causa di una lieve emorragia sottocongiuntivale, cioè la rottura di un piccolo vaso sanguigno nel suo occhio destro che gli ha provocato un evidente arrossamento. Una condizione, questa, che per fortuna non porta dolore né particolari problemi di salute.

Anche se indossati per motivi "medici", gli occhiali del capo dell'Eliseo hanno conquistato tutti soprattutto per lo stile della montatura. Si tratta di un modello prodotto da un'azienda francese, la Henry Jullien, di proprietà di un gruppo friulano, iVision Tech. Macron li ha sfoggiati di recente sul palco del World Economic Forum di Davos, facendo loro una pubblicità inaspettata. La conseguenza? La società produttrice, quotata in borsa, ha subìto l'effetto Macron. E così il titolo è stato sospeso temporaneamente per eccesso di rialzo. Il sito dell'azienda è stato preso d'assalto. E in molti hanno deciso di seguire il presidente francese, arrivando a spendere 659 euro, il prezzo di listino degli occhiali.