Emmanuel Macron, sfottò di Keir Starmer: come si presenta sul palco

mercoledì 28 gennaio 2026
Emmanuel Macron, sfottò di Keir Starmer: come si presenta sul palco

2' di lettura

Emmanuel Macron preso in giro da tutto il mondo. Com'è noto, il presidente della Francia ha avuto un brutto problema agli occhi che lo ha costretto a indossare degli occhiali da sole per le apparizioni pubbliche, come nelle conferenze stampa con i giornalisti o i summit con gli altri leader europei. In molti, soprattutto tra gli utenti dei social, hanno riconosciuto una certa somiglianza con gli occhiali indossati dagli attori di Top Guns. Macron, invece, ha tirato in ballo il celebre grido di Rocky Balboa dopo aver perso la sfida contro Apollo: "Adrianaaaaaa!". In questo senso, i paragoni si sono sprecati.

Keir Starmer, il primo ministro britannico nonché leader dei laburisti, ha sfoggiato un paio di occhiali da sole da aviatore - simili a quelli indossati da Macron -, durante uno spettacolo comico a Londra. Non contento, Starmer si è rivolto al pubblico pronunciando un eloquente "Bonjour" per prendere in giro il presidente francese.

Macron, gli occhiali da sole spopolano: Borsa, titolo sospeso per eccesso di rialzo

Boom per gli occhiali da sole di Emmanuel Macron. Da qualche giorno il presidente francese è costretto a indossar...

Subito dopo il primo ministro inglese si è lasciato andare a una citazione iconica che strizza l'occhio alla cultura pop e contribuisce alla sua viralità: "Emmanuel Macron, parlami, Goose". Keir Starmer si stava esibendo al The Political Party Live, al Duchess Theatre, dove è stato intervistato dal vivo.

