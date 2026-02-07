Milano-Cortina, come rosicano i francesi: i titoli dei quotidiani dopo la cerimonia d'apertura

I francesi rosicano. A poche ore dalla fine dell'inaugurazione di Milano-Cortina, ecco che i giornali d'Oltralpe criticano l'Italia. "Tremolii all'antica, esercito di giacche a vento e J.D. Vance: la cerimonia d'apertura dei Giochi d'Inverno di Milano Cortina, un vertice di business spettacolo retorico" titola oggi Libération la sua recensione sullo show di ieri sera a San Siro. "Ce l'avevano detto - scrive il quotidiano - la serata di apertura dei Giochi 2026 sarebbe stata consensuale. Una Mariah Carey tesa, noiose scene di folklore e fedeltà agli Stati Uniti, nulla ci è stato risparmiato".

Per Le Monde, "Dallo stadio di San Siro fino a Cortina, una cerimonia d'apertura classica e ben educata": "Promuovere quanto possibile la parola d'ordine 'armonia' ed evitare ogni polemica - si legge ancora - anche rischiando un certo conformismo". In ogni caso, fra i posti d'onore, grande assente era proprio Emmanuel Macron. Sembra che il presidente francese non volesse sedersi accanto al vice presidente Usa, anche se l'Eliseo ha smentito questa ipotesi, adducendo "impegni pregressi" come motivazione per la mancata presenza del presidente francese. "Leggo tante cose in questi giorni nella stampa, delle 'fake news', riguardo alla partecipazione del presidente della Repubblica francese. Abbiamo potuto leggere che 'non voleva sedere in tale posto o in tale altro posto...', ma non è assolutamente così. In realtà, il presidente francese, come sapete, deve ricevere il Re del Bahrein a Parigi, si tratta dunque di un impegno preso da lunga data", sono state le parole della ministra francese per lo Sport, Marina Ferrari.