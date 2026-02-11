Trump, addio politiche green: Obama cancellato

L’amministrazione Trump sta pianificando di cancellare la dottrina Obama del 2009 a proposito di emissioni di gas serra. Non è una notizia ma un’indiscrezione. Su cui ha aperto ieri soltanto il Wall Street Journal. Ci guardiamo bene dal partecipare al dibattito che la sinistra mondiale imbastirà, qualora la voce fosse confermata, a proposito della destra fascista e negazionista. Ci preme argomentare perché Trump abbia ragioni da vendere sottolineando come pure l’Unione Europea stia provando a fare lo stesso ma con molta più ipocrisia. La dottrina Obama sull’emissione dei gas serra è a fondamento di tutta la ciclopica regolamentazione internazionale nata per combattere il cambiamento climatico. Eh già: i selvaggi propiziavano la pioggia con la ben nota danza ed i progressisti di tutto il mondo vorrebbero far smettere di far caldo o freddo o piovere (ma solo in caso di inondazioni) con una montagna di burocrazia e tasse. In realtà tutto dipende dalla nostra sorgente di energia di calore: il sole. È l’attività solare che incide sul clima. Immaginare che l’uomo possa avere la forza del sole è un po’ presuntuoso. Che sbadato. Ho dimenticato le virgolette. Sono parole del compianto Antonino Zichichi. Che non potrà difendersi dall’essere bollato come negazionista per ovvie ragioni. Lo faremo noi per lui.

La naturale conseguenza di questa dottrina, e cioè che le panda diesel possono incidere sul clima più del sole, ha portato a credere che dovessimo fare a meno dei fossili (petrolio, carbone e gas) per alimentare la nostra rete con l’elettricità prodotta dai pannelli solari (ma solo di giorno e se c’è il sole) e dai mulini a vento (pardon le turbine eoliche) ma solo se c’è vento. Come se questi mostri di acciaio crescessero naturalmente nei campi e non avessero bisogno dell’energia del fossile per essere prodotti. Si chiama Life Cycle Assesment. Bisogna cioè valutare l’impatto in termini di emissioni di gas serra e Co2 dal momento della loro costruzione e non da quando entrano in funzione. Esame che ovviamente nessuno si sogna di fare perché altrimenti crollerebbe la narrazione. Trump intende abbassare il costo dell’energia. Ed essendo questa un prodotto (o un servizio scegliete voi cosa) l’unico modo per ridurre il prezzo è aumentare l’offerta a parità di domanda. E si dà il caso che il modo più inefficiente per produrre energia sia proprio quello di ricorrere al solare o all’eolico.