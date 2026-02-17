L'Italia va al tavolo per Gaza e la sinistra impazzisce

La conferma è arrivata da Antonio Tajani: l’Italia parteciperà come osservatore al Board of Peace. La prima riunione del gruppo ideato e presieduto dal presidente Usa Donald Trump che si occupa della ricostruzione di Gaza si terrà il 19 febbraio a Washington. E il nostro Paese, insieme alla Commissione Ue, sarà presente appunto come osservatore. «Lo facciamo perché abbiamo già dato molto per Gaza e continueremo a farlo, siamo tra i Paesi al mondo che ha dato di più», ha detto il ministro degli Esteri, spiegando che «siamo pronti a formare la nuova polizia gazawa e quella palestinese, siamo pronti a incrementare i nostri carabinieri a Rafah». «C’è un interesse diretto la stabilità del Medio Oriente» ha aggiunto il vicepremier «e per la la costruzione di pace». Una veste quella di osservatori scelta ha spiegato Tajani «perché l’articolo 9 dello Statuto del Board è in contrasto con la costituzione». L’articolo 11 permette infatti all’Italia di aderire a organizzazioni internazionali con limitazione di sovranità solo in condizioni di parità. Dunque Giorgia Meloni, giovedì prossimo, dovrebbe recarsi a Washington per la prima riunione dell’organismo inventato da Trump. «Alla presenza da osservatori nel Board» ha detto in un’intervista al Corriere della Sera.

«E poi è giusto che ci sia perché è un’ulteriore conferma dell’impegno del governo per stabilizzare il Medio Oriente», ha aggiunto Tajani, che oggi pomeriggio riferirà in Commissione Esteri e Difesa alla Camera sulla partecipazione italiana all’ente che ha lo scopo di «promuovere la stabilità, ripristinare un governo affidabile e legittimo e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti». Il capo della Farnesina risponde poi anche alle critiche delle opposizioni: «Mi sembrano accuse senza senso. Allora anche la Commissione europea, che sarà presente con la responsabile del Mediterraneo Dubravka Suica, è asservita all’America? E Cipro che ha la presidenza di turno? Non capisco cosa ci sia da strepitare. Comunque non possiamo entrarvi (come membri, ndr) per i noti motivi di incompatibilità costituzionale». Di certo c’è che la partecipazione all’organismo ha scatenato aspre polemiche, con numerosi governi europei che si sono chiamati fuori. Oltre all’Italia parteciperanno, sempre come osservatori, la Grecia, la Romania e Cipro. Tra chi ne prenderà parte come membro ci sono invece il premier israeliano Benjamin Netanyahu, quello ungherese Viktor Orbán e il presidente argentino Javier Milei.