Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Omicidio Quentin, fermato l'assistente di un parlamentare di Mélenchon: qui crolla la sinistra

martedì 17 febbraio 2026
Omicidio Quentin, fermato l'assistente di un parlamentare di Mélenchon: qui crolla la sinistra

1' di lettura

La brutale aggressione avvenuta a Lione, costata la vita al militante nazionalista Quentin Deranque, continua a scuotere la Francia e l'Europa intera. Un pestaggio feroce, maturato in un clima di tensione politica inquietante, sul quale la Procura ha aperto un’inchiesta per "omicidio volontario". Nelle ultime ore l’indagine ha registrato una svolta significativa: tra i fermati c’è anche un assistente parlamentare vicino alla sinistra radicale.

Deranque ammazzato di botte, la vergogna di Stampa e Corriere: i loro titoli

Se il morto è di destra, pesa meno. E anzi, c'è una corsa a gettar fango sul suo conto. Lo si è...

Secondo quanto riferito dall’emittente Bfmtv, che cita una fonte vicina agli inquirenti, sono quattro le persone fermate in relazione alla morte del giovane. Tra queste figura Jacques-Elie Favrot, collaboratore del deputato di La France Insoumise Raphael Arnault. Con lui è stato fermato anche Adrian B., appartenente al movimento Jeune Garde e considerato vicino allo stesso esponente della Lfi, il partito guidato da Jean-Luc Mélenchon.

Deranque ucciso a pugni dagli antifascisti, la foto che polverizza Avs

Il caso-antifa, con l'aggressione mortale al giovane attivista di destra francese Quentin Deranque a Lione dive...

Favrot era finito nel mirino sin dal principio di questa aberrante vicenda. Prima del fermo era stato sospeso dalle sue attività in Parlamento dopo che diversi testimoni lo avevano riconosciuto tra i presunti picchiatori presenti la sera dell’aggressione a Lione. Un provvedimento adottato in via cautelativa, mentre le indagini cercavano di chiarire ruoli e responsabilità.

Lione, 23enne ucciso dagli antifa: sospeso l'assistente del deputato di Mélenchon

Jacques-Elie Favrot sospeso. L'assistente parlamentare del deputato della France Insoumise (LFI), Raphael Arnault, &...
tag
lione
francia
quentin deranque
jean-luc melenchon

La bassezza dei compagni Quentin pestato a morte? Aquila, vergogna-sinistra: lo sfregio in aula

Deformare la realtà Deranque ammazzato di botte, la vergogna di Stampa e Corriere: i loro titoli

Il caso deflagra Deranque ucciso a pugni dagli antifascisti, la foto che polverizza Avs

ti potrebbero interessare

Groenlandia, effetto "memory foan": perché si abbassa il livello del mare

Groenlandia, effetto "memory foan": perché si abbassa il livello del mare

Epstein, bomba su Sarah Ferguson: "Rientra da un weekend di sesso"

Epstein, bomba su Sarah Ferguson: "Rientra da un weekend di sesso"

Quentin pestato a morte? Aquila, vergogna-sinistra: lo sfregio in aula

Quentin pestato a morte? Aquila, vergogna-sinistra: lo sfregio in aula

Lorenzo Cafarchio
Dite a Obama di venire a cercare in Italia: da Elly ai Verdi, gli extraterrestri son tutti qua

Dite a Obama di venire a cercare in Italia: da Elly ai Verdi, gli extraterrestri son tutti qua