Francia, la sinistra sotto accusa prova a coprire le violenze

A una settimana dal linciaggio di Quentin Deranque a margine di una conferenza a Sciences Po Lione dell’eurodeputata della France insoumise (Lfi) Rima Hassan, sette delle undici persone arrestate per il loro coinvolgimento nell’agguato mortale sono state portate davanti aun giudice istruttore per la presentazione delle accuse formali e il loro trasferimento a un giudice delle libertà e della detenzione. Lo ha annunciato ieri durante una conferenza stampa il procuratore di Lione Thierry Dran: «Dal 12 febbraio, gli inquirenti hanno condotto numerose indagini per identificare con precisione le persone presenti sul luogo dei fatti». L’identificazione dei picchiatori di estrema sinistra che hanno strappato la vita a un ragazzo cattolico di 23 anni, “reo” di essere un militante di destra, rimane incompleta. «Ad oggi restano ancora diverse identificazioni da effettuare. Ma l’analisi delle testimonianze, dei dati scientifici e tecnici, e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha comunque permesso di individuare il nucleo centrale dei sospetti», ha precisato il procuratore di Lione.

I sette che hanno partecipato attivamente al pestaggio hanno «un’età compresa tra i 20 e i 26 anni», ha aggiunto Dran e sono «per lo più studenti, impiegati nel settore privato, uno è disoccupato e uno, come sapete, è assistente parlamentare (Jacques-Élie Favrot, collaboratore del deputato Lfi Raphaël Arnault, il fondatore del gruppuscolo antifà Jeune Garde da cui provengo diversi autori del linciaggio, ndr). Alcuni appartengono ad associazioni e tre dichiarano di aver fatto parte odi essere vicini all’ultrasinistra». La procura ha chiesto che vengano tutti accusati di omicidio volontario e posti in custodia cautelare. I setti principali sospetti «negano l’intenzione omicida», ma alcuni hanno ammesso «di aver colpito Quentin Deranque e/o altre vittime», ha dichiarato il procuratore di Lione. Due di loro hanno precedenti penali: uno è stato condannato per «traffico di stupefacenti», l’altro, Jacques-Élie Favrot, è stato condannato per «furto» e «porto d’armi».