Epstein, "Sarah Ferguson sparita": dove l'hanno avvistata, viene giù tutto

Dopo l'arresto dell'ex principe Andrea, le voci sull'abdicazione di suo fratello Re Carlo e il tam tam sulla "crisi definitiva" della Corona inglese, a Londra monta anche un altro caso: che fine ha fatto Sarah Ferguson?
La bomba dello scandalo Epstein è scoppiata in maniera definitiva e lascerà tracce profonde tra i Windsor e nelle istituzioni britanniche, con il figlio "prediletto" della Regina Elisabetta accusato di aver passato informazioni riservate al finanziere pedofilo americano morto suicida in carcere nel 2019, di cui per anni è stato sodale di festini e serate estreme. Non era l'unico, perché anche un guru del Labour come Peter Mandelson, ex consigliere di Tony Blair e fino a qualche tempo fa nella squadra del premier attuale Keir Starmer, ha intrattenuto rapporti strettissimi con Epstein.
Ombre e interrogativi ora tornano ad addensarsi anche sulla moglie divorziata - ma rimasta a lui sempre vicina - dell'ex duca di York. Fergie la rossa, privata come l'ex consorte del titolo di duchessa, pare essersi letteralmente eclissata. Sparita non solo dai salotti tv nei quali veniva invitata ancora pochi mesi fa, per raccontare aneddoti spiritosi o magari ergersi a paladina della monarchia e deplorare lo strappo dei duchi di Sussex, Harry e Meghan.
Schiacciata in prima persona dallo scandalo e dagli ulteriori imbarazzi recenti emersi a colpi di email dagli Epstein file, Sarah ha cercato di reagire tenendo il profilo più basso possibile. Come le due figlie, Beatrice ed Eugenie, tuttora principesse e membri ufficiali di casa Windsor, a loro volta esposte negli scambi di messaggi fra i genitori e "l'amico" Jeffrey. Secondo il tam tam di tabloid come il Daily Mail, l'ex duchessa di York è riparata per ora negli Emirati: Paese amico di Londra, ma immune da trattati di estradizione, osservano i maligni.
Meta laddove lo storico Andrew Lownie, autore di una devastante biografia-atto d'accusa su Andrea, non esclude possa alla fine provare a rifugiarsi in seconda battuta lo stesso fratello minore di Re Carlo e terzogenito di Elisabetta II: sull'esempio di quanto fatto dopo l'abdicazione dall'ex re di Spagna in disgrazia, Juan Carlos. Mentre altri commentatori del gossip indicano Israele come vero asilo di Fergie. In precedenza Sarah era stata intercettata sulle Alpi francesi, ospite di "amici" misteriosi. E più di recente è stato segnalato un suo volo da Dubai in Qatar, per incontrare a Doha la figlia minore, in "missione di lavoro" nella veste di direttrice dell'art dealer Hauser and Wirth.
Di sicuro l'intenzione sembra quella di tenersi al momento lontana dal Paese di nascita, a maggior ragione dopo il clamoroso fermo dell'ex marito. Paese in cui è stata investita del resto negli anni da scandali in serie e dove rimbalza intanto la notizia della bancarotta di sei società commerciali (già inattive) da lei fondate, oltre a quella della chiusura del Sarah's Trust, associazione di volontariato superstite legata al suo nome. Ma dove soprattutto pesano le rivelazioni più recenti saltate fuori dagli Epstein file sulla sua intensa corrispondenza col faccendiere newyorchese: andata avanti ben oltre quanto ammesso in passato, anche dopo le scuse pubbliche fatte sui media britannici per spacciarsi pentita di quella frequentazione.
Messaggi nei quali viceversa l'ex duchessa si giustificava con Jeffrey, già condannato una prima volta in patria per sfruttamento di minorenni, per averlo dovuto rinnegare. E arrivava a definirlo "amico supremo della mia famiglia". Salvo continuare a chiedergli soldi per far fronte ai propri pasticci finanziari (frutto di una storia di avventure d'affari personali fallimentari, segnata in totale da un ammanco monstre stimato in 6 milioni), al di là dei 150.000 dollari spillati in 'prestito' fin dal 2001 secondo quanto certificato dai dossier d'oltre oceano. Per poi spingersi ad adulare Epstein come "il fratello che avrei sempre voluto", dichiararsi "al suo servizio" e concludere scherzosamente: "Sposami".
Non senza mandargli alcune foto delle figlie allora ventenni od organizzare cene con lui durante un viaggio negli Usa assieme alle ragazze, quasi a festeggiarne la scarcerazione del 2009. E offrirgli il 'conforto' del pettegolezzo, all'insegna di una battuta di dubbio gusto su un "weekend di sesso" in montagna della secondogenita Eugenie con l'allora neo-fidanzato.