Epstein, "Sarah Ferguson sparita": dove l'hanno avvistata, viene giù tutto

Dopo l'arresto dell'ex principe Andrea, le voci sull'abdicazione di suo fratello Re Carlo e il tam tam sulla "crisi definitiva" della Corona inglese, a Londra monta anche un altro caso: che fine ha fatto Sarah Ferguson?

La bomba dello scandalo Epstein è scoppiata in maniera definitiva e lascerà tracce profonde tra i Windsor e nelle istituzioni britanniche, con il figlio "prediletto" della Regina Elisabetta accusato di aver passato informazioni riservate al finanziere pedofilo americano morto suicida in carcere nel 2019, di cui per anni è stato sodale di festini e serate estreme. Non era l'unico, perché anche un guru del Labour come Peter Mandelson, ex consigliere di Tony Blair e fino a qualche tempo fa nella squadra del premier attuale Keir Starmer, ha intrattenuto rapporti strettissimi con Epstein.

Ombre e interrogativi ora tornano ad addensarsi anche sulla moglie divorziata - ma rimasta a lui sempre vicina - dell'ex duca di York. Fergie la rossa, privata come l'ex consorte del titolo di duchessa, pare essersi letteralmente eclissata. Sparita non solo dai salotti tv nei quali veniva invitata ancora pochi mesi fa, per raccontare aneddoti spiritosi o magari ergersi a paladina della monarchia e deplorare lo strappo dei duchi di Sussex, Harry e Meghan.

Schiacciata in prima persona dallo scandalo e dagli ulteriori imbarazzi recenti emersi a colpi di email dagli Epstein file, Sarah ha cercato di reagire tenendo il profilo più basso possibile. Come le due figlie, Beatrice ed Eugenie, tuttora principesse e membri ufficiali di casa Windsor, a loro volta esposte negli scambi di messaggi fra i genitori e "l'amico" Jeffrey. Secondo il tam tam di tabloid come il Daily Mail, l'ex duchessa di York è riparata per ora negli Emirati: Paese amico di Londra, ma immune da trattati di estradizione, osservano i maligni.