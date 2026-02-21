Dazi, il piano-B di Donald Trump: la sua prossima mossa

«Dazio», ha detto e ripetuto Donald Trump, è la parola più bella del dizionario. La First lady gliel’ha fatta passare la prima volta, ha aggrottato le sopracciglia alla seconda, alla terza l’ha inchiodato. E siccome Trump, al terzo matrimonio, è diventato un osservante della regola “happy wife, happy life” (moglie felice, vita felice), ecco che la parola “dazio” è prudentemente scesa alla quinta posizione, dopo «amore, Dio, moglie e famiglia». La Corte Suprema però ieri ha stabilito con 6 voti contro 3 che la Casa Bianca ha oltrepassato i limiti della sua autorità utilizzando l’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) per imporre dazi su decine di Paesi e abbiamo il sospetto che la seconda parola del poker trumpiano abbia cominciato a soffrire di vertigini. La Costituzione degli Stati Uniti, si legge nella sentenza, conferisce «solo al Congresso» il potere di imporre imposte in tempo di pace. «E le implicazioni dei dazi sugli affari esteri non rendono più probabile che il Congresso rinunci al suo potere», prosegue il documento. «Di conseguenza, il Presidente deve ottenere una chiara autorizzazione del Congresso per giustificare l’utilizzo straordinario di tale potere».

Ora, i dazi giudicati illegittimi non sono tutti. Trump ha fatto ricorso allo Ieepa del 1977, una norma che consente al presidente di “regolare” importazioni ed esportazioni in caso di emergenza nazionale, in due casi: a febbraio dell’anno scorso impose gabelle del 25% su alcuni beni provenienti da Cina, Messico e Canada come leva per costringere i tre Paesi a fermare il flusso di migranti e il traffico di fentanyl negli Stati Uniti; e ad aprile, durante il Liberation day, allargò l’uso della legge a livello globale, definendo «emergenza nazionale» il deficit commerciale «vasto e persistente» che gli Stati Uniti avevano con il resto del mondo e che aveva causato lo svuotamento del settore manifatturiero statunitense. I dazi cosiddetti “reciproci”, variavano a seconda degli accordi raggiunti di volta in volta dai governi: con Pechino erano stati concordati al 34%, con l’Unione Europea e con il Giappone al 15%, al 10% con il Regno Unito. Restano quindi esclusi dalla decisione della Corte i dazi su acciaio, alluminio, legname e automobili, adottati in base all’articolo 232 del Trade Expansion Act del 1962 e giustificati da valutazioni di sicurezza nazionale condotte dal dipartimento del Commercio. Le tariffe su acciaio e alluminio sono applicate a livello globale e fissate al 50%, con una riduzione al 25% per il Regno Unito. In vigore rimangono anche quelli imposti ai sensi dell’articolo 301 sulle pratiche commerciali sleali: le misure principali riguardano la Cina, con aliquote comprese tra il 7,5% e il 100% su centinaia di miliardi di dollari di beni.

