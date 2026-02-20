Stop ai dazi, Trump contro la Corte suprema: "Volevo fare il bravo ragazzo. Ora tariffe extra al 10%"

La Corte suprema è stata "influenzata da interessi stranieri e da un movimento politico molto più piccolo di quanto la gente possa pensare". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato, nel corso di una conferenza stampa, la decisione dell'alta corte di "cancellare" i dazi. Trump ha aggiunto che la decisione è una "vergogna", sottolineando che i giudici democratici "stanno facendo gli sciocchi o i servitori dei radicali di sinistra".

In ogni caso, dopo la bocciatura dei dazi cosiddetti reciproci imposti "per rendere l'America di nuovo grande", Trump fa capire di volere ricorrere ad altri "metodi, pratiche, statuti e autorità" per imporre altre tariffe doganali, magari "ancora più forti" di quelle imposte ricorrendo all'International Emergency Economic Powers Act del 1997. "Ci sono alternative per sostituire i dazi che la Corte ha respinto incorrettamente". "La sentenza della Corte mi rende più potente. Volevo fare il bravo ragazzo ma adesso intraprenderò un'altra strada". Quale? Eccola "Imporrò tariffe al 10% oltre a quelle già imposte ai sensi del capitolo 10". E ancora: "Molti accordi commerciali restano in vigore, altri no. Saranno sostituiti da altri dazi", ha aggiunto il presidente chiarendo che in ogni caso non intende chiedere al Congresso di approvare il suo nuovo piano di dazi. "Non ne ho bisogno".

La sentenza, aggiunge Trump, è "profondamente deludente e mi vergogno per certi membri della Corte". I giudici "non hanno avuto il coraggio di fare ciò che è giusto per il Paese. Vorrei ringraziare e congratularmi con i giudici Thomas, Alito e Kavanaugh per la loro forza, saggezza e amore per il nostro Paese. Sono molto orgoglioso di questi giudici", ha aggiunto il capo della Casa Bianca citando i nomi dei tre membri della Corte che hanno affossato le misure della sua amministrazione sui dazi.

I giudici della Corte Suprema che hanno votato contro i dazi sono ancora invitati al discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente terrà martedì prossimo. "A malapena ancora invitati", le parole sibilline di Trump. "Onestamente, non mi può importare di meno se vengono o no", ha aggiunto.