Principe Andrea, la soffiata sull'oro in Afghanistan: una pesante accusa

L’attività investigativa sull'ex principe Andrea, nell'ambito dell'inchiesta sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, si riferisce per ora solo all'ipotesi di reato di abuso d’ufficio e non a presunte molestie sessuali. Si sta cercando di capire se e quanto fossero rilevanti le informazioni che Andrea, secondo i documenti negli Epstein files, avrebbe passato all'amico miliardario. Dai documenti emergerebbero i dettagli dei suoi viaggi in Vietnam, Cina, Singapore e Hong Kong in qualità di emissario commerciale del governo britannico in Asia, girati dal suo segretario personale a Epstein. A quest'ultimo, inoltre, sarebbero state date anche delle dritte sulle opportunità d’investimento in oro in Afghanistan. Non si sa, però, se tutto questo basti a formalizzare un’ accusa di abuso d’ufficio nei confronti dell'ex principe.

Intanto la royal family ha deciso di lasciarlo nelle mani della giustizia senza intromettersi. Sia re Carlo che la sorella, la principessa Anna, hanno rispettato gli impegni in agenda, evitando però di rispondere alle domande dei giornalisti. Nei giorni scorsi, in particolare, il sovrano si è fatto vedere in compagnia della regina consorte Camilla alla London Fashion Week, La principessa Anna, invece, ha visitato un’industria della difesa a Rotterdam e un asilo a Sheffield.