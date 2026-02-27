Javier Milei, la motosega anche sulla calciopoli argentina

Le partite erano regolarmente intervallate da pubblicità filogovernative e spesso spostate in orari notturni improbabili, così da sovrapporsi ai programmi giornalistici più critici. Quando Mauricio Macri arrivò al potere avrebbe potuto limitarsi a utilizzare lo stesso strumento propagandistico; preferì invece eliminare quello che considerava un pesante salasso per le finanze pubbliche. Nel 2017 il programma fu chiuso semplicemente interrompendo i finanziamenti statali. Il ritorno dei kirchneristi al governo, nel 2022, portò a un tentativo di ripristino del sistema, ma le società detentrici dei diritti televisivi si opposero: si arrivò così soltanto alla trasmissione gratuita di due partite per giornata. Oggi il conflitto riemerge sotto un’altra forma. L’Agenzia delle Entrate argentina (Arca) ha aperto un’indagine sull’Afa, l’Asociación del Fútbol Argentino. In risposta, lega e club hanno deciso di sospendere tutte le gare della nona giornata del Torneo di Apertura, previste tra il 5 e l’8 marzo, in coincidenza con la convocazione del presidente Claudio Tapia davanti alla magistratura.

Tapia, dopo una breve carriera nelle serie minori, ha costruito la propria influenza soprattutto come dirigente del potente sindacato dei camionisti. Divenuto presidente di club nel 2001, vicepresidente dell’Afa nel 2015 e presidente nel 2017, è legato a una delle principali dinastie sindacali del Paese: suo suocero è Hugo Moyano, storico leader dei camionisti e presidente dell’Independiente, mentre il figlio Iván è calciatore professionista. L’inchiesta riguarda una presunta frode fiscale e si aggiunge a un procedimento già aperto per sospetto riciclaggio di denaro. Sullo sfondo si consuma lo scontro politico tra l’Afa e Milei, deciso a trasformare i club — tradizionalmente associazioni di socios, cioè tifosi-proprietari — in società sportive di capitali aperte agli investimenti stranieri. Secondo Arca, l’Afa avrebbe trattenuto illegalmente contributi previdenziali di giocatori e dipendenti senza versarli al fisco tra marzo 2024 e settembre 2025, per un importo di circa 19 miliardi di pesos (11,7 milioni di euro). L’associazione respinge le accuse, sostenendo di non avere alcun debito fiscale pendente.