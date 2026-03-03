Hillary Clinton, la foto che le fa perdere la testa: si alza e se ne va

Hillary Clinton in preda a un attacco d'ira per una sua foto finita online. Nelle scorse ore la commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha pubblicato i video della sua audizione sul caso Epstein, il finanziere pedofilo americano condannato per reati sessuali su minori e morto suicida in carcere nel 2019. Il presidente della commissione James Comer aveva detto che le deposizioni sarebbero state a porte chiuse, ma che i video e le trascrizioni sarebbero poi state pubblicate.

In un momento preciso dell'audizione del 26 febbraio, come si nota nel video, Hillary appare particolarmente infastidita e molto arrabbiata. Il motivo? La pubblicazione di una foto che la ritraeva durante l’audizione e che non avrebbe dovuto essere pubblicata, dal momento che l’incontro si stava tenendo a porte chiuse, come chiesto dalla stessa commissione. Lo scatto era stato fatto da Lauren Boebert, deputata repubblicana e membro della commissione, che l’aveva poi inviata al podcaster Benny Johnson, che dunque l’aveva pubblicata su X.

Quando gli avvocati di Clinton se ne sono accorti, l’audizione è stata interrotta ed è stato chiesto di far entrare i giornalisti. Cosa che però poi non è stata concessa. Dietro le audizioni a Hillary e Bill Clinton i presunti rapporti con Jeffrey Epstein. Secondo i repubblicani, i coniugi avrebbero continuato a frequentare il finanziere pur sapendo dei suoi crimini. Un'accusa che però finora non ha avuto riscontri.