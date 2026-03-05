Iran, i 460 kg di uranio e le 11 bombe nucleari "in pochi giorni": alle origini dell'attacco

Mercoledì l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha affermato di non aver osservato «danni alle strutture contenenti materiale nucleare in Iran» da quando è iniziata la guerra al regime degli ayatollah. In un post su X, l’Aiea ha assicurato che, sulla base di un’analisi delle ultime immagini satellitari, non c’è «nessun rischio di rilascio radiologico in questo momento». Nei primi giorni di attacchi aerei e missilistici contro l’infrastruttura militare e di sicurezza iraniana, i contestati impianti con le centrifughe per l’arricchimento dell’uranio sarebbero dunque stati risparmiati. L’Aiea ha notato danni a due edifici nei pressi del sito nucleare di Isfahan ma non rilevato alcun ulteriore impatto a Natanz dopo i «danni precedentemente segnalati agli ingressi». Altri siti chiave, tra cui la centrale nucleare di Bushehr, non sono stati toccati, ha garantito l’agenzia Onu. È seguito lo scontato appello del direttore generale, Rafael Grossi, a usare la «massima moderazione» per evitare un incidente nucleare.

Resta allora il dubbio: dopo l’impiego da parte degli americani lo scorso giugno della «madre di tutte le bombe» contro alcuni impianti, quanto è vicina Teheran a confezionare un ordigno atomico? Due giorni fa, intervistato da FoxNews, l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, ha rivelato che l’Iran non ha solo accumulato una quantità di uranio altamente arricchito sufficiente per fabbricare undici bombe nucleari ma che avrebbe potuto trasformarne una parte a uso militare nel giro di pochi giorni, da cui l’urgenza dell’operazione militare Epic Fury. A riferirglielo «in modo diretto e senza alcuna vergogna», ha spiegato, erano stati gli stessi negoziatori iraniani nei giorni subito precedenti all’inizio della guerra: «Hanno 460 kg di uranio arricchito al 60% e sono consapevoli che potrebbe essere arricchito al 90% nel giro di dieci giorni al massimo per fabbricare bombe nucleari», ha affermato Witkoff.