Hormuz, stretto chiuso per mancanza di assicurazioni ma ora ci pensa Donald...

Ma lo stretto di Hormuz è chiuso o aperto? Partiamo dal vecchio adagio secondo cui: “i popoli imparano l’economia durante la crisi e la geografia durante la guerra”. Insomma la mitologica casalinga di Voghera ora sa che da lì passano (anzi passavano) 20 milioni di barili di petrolio al giorno. Questa è economia. E sa anche dove si trova lo stretto di Hormuz. E questa è geografia. Ma la domanda rimane. Questo cappero di stretto è chiuso o aperto? Il traffico nello stretto si è ridotto del 90%. Ci sono siti dedicati al monitoraggio del traffico navale in tempo reale che confermano che le petroliere stanno ferme. E se questo perdurasse l’estrazione di petrolio dovrebbe arrestarsi. Nessuno in Arabia saprebbe dove stiparlo una volta aspirato in superficie. Quindi lo stretto è chiuso. Sia messo agli atti. Ma allora arriva la classica tempesta perfetta? Uno shock petrolifero se ce n’è uno insomma. E questo vale soprattutto per il gas liquefatto. Che sempre da lì passa. Eppure? Eppure i mercati ieri hanno vissuto una giornata di relativa tranquillità. La quotazione del greggio si mantiene costante intorno a 75 euro. Non si arriva alla temuta soglia dei 100. Abbondantemente sfondata invece durante i primi giorni dell’invasione russa in Ucraina. La quotazione del gas ad Amsterdam è addirittura scesa sotto la soglia psicologica di 50 dopo aver aperto a 58.

Tutto questo ci dice due cose. La prima è che viviamo in un mondo destabilizzato che però sembra abituarsi a questa situazione di caos. La seconda spiegazione, che non sostituisce la precedente ma la accompagna, è che forse gli operatori non credono alla chiusura permanente dello stretto. E perché non ci credono? Sicuramente nella loro conferenza stampa il ministro della guerra Hegset ed il generale Caine sono stati chiari ed efficaci nel far passare un messaggio. Gli Stati Uniti in cinque giorni hanno ottenuto il completo controllo del cielo iraniano. Gli aerei da combattimento americani possono volare indisturbati. Si passa dal lancio di munizioni “stand off” (vale a dire a debita distanza rispetto al bersaglio) proprio per evitare che il velivolo venga abbattuto all’utilizzo di munizioni “stand in”. In parole povere, gli americani possono lanciare bombe e missili da distanza ravvicinata perché tanto nessuno li colpirà.