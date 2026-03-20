Mediterraneo, "Jupiter segue Arctic Metagaz": la manovra russa

Da allora il gigante galleggiante, con lo scafo danneggiato e l’equipaggio rifugiato a Bengasi , si muove in balìa di correnti e venti, con il gas mantenuto a temperature non più controllate. Un potenziale disastro ambientale e industriale che sfiora infrastrutture vitali per l’Italia. Il relitto è passato vicino a Malta, ha sfiorato Lampedusa e Linosa e ora si trova a decine di miglia dal gasdotto Greenstream, da cui passa circa il 5 per cento del gas che arriva nel nostro paese. “Visti i rischi ambientali e per le infrastrutture, l’interesse dei russi è che qualcosa vada storto per accusare gli ucraini del disastro”, spiega al Foglio una fonte libica. Nel frattempo, a Roma si cerca di minimizzare.

La Protezione civile fa sapere: “La nave è sempre stata nella zona sar maltese, quindi non è nostra responsabilità, ma abbiamo ricevuto una dichiarazione di interesse da parte dell’armatore della nave per la messa in sicurezza e lo smaltimento”. Tradotto: per ora non si muove nulla. Sul fondo della vicenda naviga la guerra segreta tra Mosca e Kyiv, combattuta anche in Libia. Secondo alcune fonti, i droni che hanno colpito la gasiera sarebbero partiti dalla Tripolitania, dove la presenza ucraina è attiva da anni in funzione anti-russa. Da qui una spirale di accuse, fake news e operazioni di propaganda che ha trasformato la crisi della nave in un tassello del confronto globale tra Cremlino e Ucraina. Il rischio, però, è che, mentre i due fronti si scambiano colpi bassi, l’Europa e l’Italia si ritrovino a gestire da sole le conseguenze di un’esplosione o di una perdita di gas nel cuore del Mediterraneo. Una crisi energetica e ambientale che, questa volta, non arriverebbe da lontano, ma esploderebbe letteralmente davanti a casa nostra.