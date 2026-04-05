Iran, il pilota salvato e l'ultima balla dei pasdaran: "Abbattuti due Mc-130 Usa"

I media iraniani hanno pubblicato trionfalmente le immagini di due Mc130 che sarebbero stati distrutti dai Pasdaran durante la missione delle forze speciali per recuperare il pilota dell'F15 abbattuto venerdì. La televisione di Stato ha mandato i video con relitti dei velivoli ancora fumanti e rivendicato l'abbattimento anche di due elicotteri Black Hawk. "Sono stati colpiti e avvolti dalle fiamme a sud di Isfahan", ha dichiarato il portavoce del quartier generale del comando unificato Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaqari.

Secondo il Wall Street Journal pero' le cose sono andate diversamente: gli aerei sono stati distrutti proprio dalle forze americane, ha assicurato una fonte. Gli MC-130J sono aerei equipaggiati per supportare infiltrazioni oltre le linee nemiche e trarre in salvo truppe, ricorda il Wsj. La fonte sentita dal quotidiano non ha spiegato cosa sia accaduto precisamente e perche' sia stato necessario far saltare in aria i velivoli.

Nel frattempo è salito ad almeno 9 morti e 8 feriti il bilancio di attacchi attribuiti agli Usa nella provincia iraniana di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, raid che sarebbero avvenuti nell'ambito dell'operazione scattata per salvare il pilota dell'F-15: lo ha dichiarato domenica Roghieh Panahi, direttrice dell'università di scienze mediche della città provinciale di Yasouj.

"Il bilancio comprende cinque morti e otto feriti nell'area di Siah Kouh, nella città di Kohgiluyeh, e altre quattro persone uccise durante la stessa operazione nelle zone di Vazag e Kakan, vicino alla città di Boyer-Ahmad, nella provincia di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad", ha aggiunto Panahi, citata dalla televisione di Stato iraniana.