Il pilota Usa salvato grazie a intelligenza artificiale e battito cardiaco

L’intelligenza artificiale va alla guerra. O meglio: l’applicazione massiccia delle capacità di elaborazione dati, si scopre, consente di elaborare nuove strategie. E non solo calcolare le potenzialità di successo di un attacco. Ma anche di salvare vite. Sfruttando tecnologie fantascientifiche che utilizzano il “rimbalzo” di una frequenza cardiaca per individuare un singolo uomo disperso in territori immensi. Quando Donald Trump raccontava ai giornalisti il salvataggio dell’ufficiale dell’F15E abbattuto sulle alture iraniane e rintracciato come un «ago in un pagliaio» non esagerava. I guerriglieri pasdaran gli davano la caccia. Un ufficiale americano da issare come preda di guerra sarebbe stato un colpo mediatico incredibile per Teheran. Non si poteva concedere questa umiliazione globale. Cia, Pentagono, Nasa, servizi segreti israeliani e americani hanno messo al lavoro non solo “le antenne” umane sul territorio. Ma hanno adoperato l’ultimo ritrovato della tecnologia quantistica. Secondo le anticipazioni del New York Post, la Cia ha messo in moto un meccanismo di tracciamento denominato “Ghost Murmur”.

Pilota Usa salvato, Trump: "È un colonnello molto stimato, un miracolo di Pasqua" È stato tratto in salvo il pilota americano disperso dopo che l'Iran aveva colpito due aerei americani. Ad an...

Per i profani di strumentazioni di ultima generazione (double use, doppio uso) per individuare il secondo pilota/navigatore americano abbattuto nel sud dell’Iran la scorsa settimana è stata messa in moto una macchina colossale di “lost & found”. Il dispositivo che ha permesso alle truppe speciali (unità speciali denominate “pararescue”) di scovare il colonnello “scomparso” consente di individuare addirittura un “mormorio” se il raggio di azione è concentrato in una determinata zona. Il gioiellino di allerta riesce a captare il battito cardiaco della persona scomparsa. Utilizzando una magnetometria quantistica a largo raggio in grado di rilevare un’impronta elettromagnetica che corrisponde proprio ad un determinato battito cardiaco umano. Il sistema utilizza quindi tutta la potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale per selezionare la giusta frequenza cardiaca (che è come una impronta digitale, ciascuna è diversa), e riesce a separare il segnale dal il rumore di fondo circostante e ambientale. Ma questo in ambienti non troppo rumorosi. La “fortuna” del copilota (che si era nascosto in un anfratto a oltre 2mila metri di altitudine per lanciare meglio il segnale) è stata di precipitare in un’area semidesertica. Dove la potenza di elaborazione e calcolo non ha dovuto selezionare troppi “obiettivi” umani. Intercettando quindi l’area di potenziale intervento e inviando i mezzi di soccorso nel deserto. Oltre ai reparti delle truppe speciali. L’area da perlustrare era un “ambiente pulito” ha spiegato una al Post. «Quasi senza segnali di altre forme umane in “competizione” con il tracciato del militare precipitato». Altro fattore ponderato lo sbalzo termico. Nelle zone desertiche di notte il contrasto termico tra un corpo vivente e il suolo è individuabile. I cervelloni messi all’opera - capaci di elaborare miliardi di dati - hanno incrociato traiettoria del caccia, area di abbattimento, tracce corporee precedentemente “selezionate” e quelle termiche.

Pilota Usa, il messaggio "Dio è buono" e l'"inganno militare": ecco come è stato salvato Dopo la notizia che il pilota americano è stato ritrovato, emergono le prime informazioni su come sia stato salva...