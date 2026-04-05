Pilota Usa, il messaggio "Dio è buono" e l'"inganno militare": ecco come è stato salvato

Dopo la notizia che il pilota americano è stato ritrovato, emergono le prime informazioni su come sia stato salvato. Un alto funzionario dell'amministrazione degli Stati Uniti ha affermato che, prima di localizzare il pilota Usa disperso in Iran per 36 ore, la Cia ha usato un "inganno militare", diffondendo la notizia all'interno dell'Iran secondo cui le forze statunitensi lo avevano già trovato e lo stavano trasportando via terra per la sua evacuazione. Il funzionario, che ha parlato in forma anonima per discutere dettagli non ancora resi pubblici, ha sottolineato che la campagna è riuscita a confondere i funzionari iraniani durante le operazioni di ricerca e soccorso.
Tra i timori di Donald Trump, quello che l'Iran avesse preso in ostaggio il pilota del jet abbattuto, costringendolo a tentare di attirare le squadre di soccorso statunitensi in un'imboscata. Trump ha raccontato all'emittente israeliana Channel 12 che il militare aveva comunicato tramite un dispositivo criptato "Dio è buono", elemento che inizialmente aveva rafforzato il sospetto che fosse sotto costrizione.
Pilota salvato, "dove si era nascosto". Incredibile beffa per gli iranianiE' stato recuperato da un aeroporto di Isfahan in disuso il pilota americano rimasto per 36 ore in Iran dopo che il ...
"Abbiamo sospettato che fosse detenuto e costretto a parlare", ha affermato il presidente, aggiungendo che "ci sono volute diverse ore perché le forze statunitensi stabilissero che il colonnello, essendo una persona religiosa, stava parlando di sua spontanea volontà". Trump ha inoltre sottolineato che Israele ha contribuito, seppur in modo limitato, all'operazione di salvataggio e ha definito gli israeliani "molto coraggiosi", descrivendo il rapporto tra i due Paesi come quello tra "un fratello maggiore e un fratello minore". Il presidente ha dichiarato infine di ritenere ancora possibile raggiungere un accordo con l'Iran prima di mettere in atto la minaccia di "bombardare tutto" dopo la scadenza di martedì.