Pilota Usa, il messaggio "Dio è buono" e l'"inganno militare": ecco come è stato salvato

Dopo la notizia che il pilota americano è stato ritrovato, emergono le prime informazioni su come sia stato salvato. Un alto funzionario dell'amministrazione degli Stati Uniti ha affermato che, prima di localizzare il pilota Usa disperso in Iran per 36 ore, la Cia ha usato un "inganno militare", diffondendo la notizia all'interno dell'Iran secondo cui le forze statunitensi lo avevano già trovato e lo stavano trasportando via terra per la sua evacuazione. Il funzionario, che ha parlato in forma anonima per discutere dettagli non ancora resi pubblici, ha sottolineato che la campagna è riuscita a confondere i funzionari iraniani durante le operazioni di ricerca e soccorso.

Tra i timori di Donald Trump, quello che l'Iran avesse preso in ostaggio il pilota del jet abbattuto, costringendolo a tentare di attirare le squadre di soccorso statunitensi in un'imboscata. Trump ha raccontato all'emittente israeliana Channel 12 che il militare aveva comunicato tramite un dispositivo criptato "Dio è buono", elemento che inizialmente aveva rafforzato il sospetto che fosse sotto costrizione.