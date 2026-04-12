Ungheria al voto, Viktor Orban resiste: cosa trapela a urne aperte

I sondaggi hanno già sancito la sconfitta di Viktor Orban e la vittoria dello sfidante Peter Magyar, il candidato che promette di “riportare” l’Ungheria in Europa, ma a Bruxelles in realtà c’è poco entusiasmo. Innanzitutto perché l’attuale primo ministro nelle ultime settimane ha recuperato molto dello svantaggio che gli veniva attribuito nei mesi scorsi, tanto che alcuni dei rilevamenti lo danno addirittura avanti, come ad esempio quello dell’Istituto Nézopont (46% di Fidesz contro il 40% di Tisza). Ma soprattutto le elezioni ungheresi sono strutturate in modo tale, con un misto di proporzionale e sistema uninominale, che non è detto che chi prende più voti vada poi a governare. Un po’ come negli Stati Uniti. Tisza oltretutto è un partito nuovo, che ha iniziato le sue attività a pieno regime solo nel 2024.

A parte il leader Magyar e pochi altri candidati, molti dei suoi esponenti sono dei perfetti sconosciuti rispetto ai candidati di Fidesz. Se le elezioni si svolgessero esclusivamente con il sistema proporzionale, Tisza diventerebbe quasi certamente il partito di maggioranza relativa, ma i collegi uninominali assegnano più seggi rispetto al sistema proporzionale. Va poi considerato che Peter Magyar, politico di destra fuoriuscito del partito di Orban, è sì un dichiarato europeista che si propone di combattere la corruzione del suo Paese, ma sui temi che a Bruxelles contano di più non si è mai sbilanciato. Prendiamo l’Ucraina ad esempio. Magyar ha più volte espresso solidarietà al popolo ucraino, definendo la Russia come l'aggressore e sostenendo il diritto di Kiev alla difesa e all'integrità territoriale. Ha duramente criticato il governo per aver utilizzato la paura della guerra come strumento elettorale, ma ha anche dichiarato che non sosterrà l'invio di armi ungheresi verso Kiev. Magyar e il suo partito hanno espresso contrarietà, anche attraverso votazioni al Parlamento Europeo, ai pacchetti di aiuti basati su prestiti comuni dell'Ue, come l’ultimo da 90 miliardi di euro. Ha anche proposto di sottoporre a referendum l’eventuale ingresso dell'Ucraina nella Ue. Molti ritengono che quella del leader di Tisza sia una posizione opportunamente cauta per non urtare il sentimento popolare ungherese, specie quello della provincia, che è fortemente antiucraino. Ma è davvero così? Magyar poi è una figura polarizzante, considerato anche dai suoi egocentrico e arrogante, una persona poco accomodante anche se c’è chi sostiene, come l’ex candidato primo ministro Péter Márki-Zay, che serva proprio questo per dare una spallata definitiva al governo.