Trump e l'attentato, la sfida a chi lo vuole morto: "Lo rifacciamo entro 30 giorni"

Non perde né l'ironia spiazzante né il coraggio dirompente, Donald Trump, e dopo il terzo attentato subito nel giro di pochi mesi il presidente degli Stati Uniti lancia una nuova sfida a chi lo odia. Il capo della Casa Bianca, uscito indenne dalla sparatoria tra l'attentatore Cole Thomas Allen e gli agenti della sicurezza sabato sera alla cena di gala dei corrispondenti all'hotel Hilton nella capitale americana, ha invitato infatti a ripetere l'evento entro breve, nonostante l'attacco. "Non voglio che una persona fuori di testa possa cancellare qualcosa del genere", ha detto in un'intervista a 60 Minutes della CBS News. "Dica loro di organizzarlo di nuovo entro 30 giorni. Ci sarà ancora più sicurezza, allargheremo il perimetro dei controlli. Andrà tutto bene".

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Trump ha aggiunto di non avere un interesse personale a partecipare: "Sono molto impegnato, non ne ho bisogno, ma penso sia molto importante che lo rifacciano". Il presidente ha quindi riconosciuto la presenza di "grandi professionisti" nella stampa, pur ribadendo che "per la maggior parte è una stampa molto liberale". "Sono stato contento di vedere il clima e lo spirito dopo un evento molto grave", ha osservato, sottolineando che l'episodio "è stato meno grave del previsto perché non è morto nessuno".

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