Hantavirus, peggiorano le condizioni della donna francese: è grave. Ecco chi sono gli italiani in quarantena

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha informato che sono sette i casi confermati di contagio da Hantavirus fra i passeggeri della Mv Hondius. Nel frattempo, è stata disposta la quarantena per due marittimi italiani che si trovavano sul volo Klm dove era salita per qualche minuto anche la donna sudafricana poi morta a causa dell'Hantavirus. In Francia è stato registrato il primo caso di positività al virus. Si tratta di una donna attualmente ricoverata in terapia intensiva presso un ospedale specializzato in malattie infettive. Le sue condizioni "sono peggiorate durante la notte", ha fatto sapere la ministra della Salute francese Stéphanie Rist. Positivo anche un cittadino americano con "sintomi lievi". In arrivo una circolare dal Ministero della Salute italiano con le indicazioni operative per Regioni, autorità sanitarie e uffici di frontiera.

Disposta la quarantena per due marittimi di Reggio Calabria e Torre del Greco

È stata disposta la quarantena per due marittimi a Reggio Calabria e Torre del Greco. Federico Amaretti, 25enne di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), si trovava a bordo del volo Klm dove era salita per qualche minuto anche una donna sudafricana poi morta a causa dell'Hantavirus. Sabato scorso, Amaretti ha ricevuto l'ordinanza della sindaca Giusy Caminiti che lo obbliga a rimanere in isolamento per 45 giorni. Il ragazzo, rientrato la sera del 5 maggio, era comunque già in isolamento volontario. Le sue condizioni sono buone ed è asintomatico. Imposta la quarantena obbligatoria per 45 giorni anche per il 24enne di Torre del Greco, che si trovava sullo stesso volo Klm. Lo ha deciso, con un'ordinanza, il sindaco del comune campano, Luigi Mennella. L'invito per il ragazzo è quello di restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio della temperatura e l'utilizzo di una mascherina Ffp2 in presenza di altre persone.

Hantavirus, contagio possibile anche prima dei sintomi

In un post su X, l'epidemiologo Abraar Karan dell'Università di Stanford ha spiegato che il contagio dell'Hantavirus è possibile anche prima che si manifestino i sintomi. "I tempi precisi dell'infettività restano definiti in modo incompleto", ha scritto. Karan ha poi citato una dichiarazione della Società internazionale di ricerca sugli Hantavirus (Ish), che afferma: "La tempistica precisa della contagiosità rimane ancora da definire completamente. Sebbene i pazienti sintomatici rappresentino probabilmente il gruppo a più alto rischio, le ricostruzioni dell'epidemia disponibili non supportano affermazioni eccessivamente categoriche secondo cui la trasmissione può verificarsi solo dopo la comparsa di sintomi evidenti". Invita alla prudenza anche l'infettivologa Nahid Bhadelia, del Centro dell'Università di Boston per le malattie infettive emergenti: "È un focolaio molto complesso, ma a basso rischio per la popolazione generale, in base a ciò che sappiamo sull'agente patogeno e ai dati finora raccolti. Potrebbero esserci altri casi, ma molti sospetti potrebbero risultare negativi". Stiamo parlando, prosegue, "di una malattia ad alta mortalità che progredisce rapidamente". Vanno quindi messe "sotto osservazione le persone che sono state a stretto contatto con i pazienti, sia a bordo della nave che dopo lo sbarco, per garantire che non si creino ulteriori catene di trasmissione".

Farmindustria: “Vaccino Hantavirus possibile, ma siamo fiduciosi che non servirà”

"La strada per arrivare ad un vaccino contro l'Hantavirus è assolutamente percorribile, ma siamo confidenti che non ve ne sarà l'esigenza, perchè l'attuale focolaio non diventerà una epidemia o pandemia e al momento non ci sono emergenze. Ad ogni modo oggi abbiamo la scienza e la tecnologia per dare risposte molto veloci a problemi che possono emergere: come per il Covid siamo arrivati ad avere un vaccino nell'arco di 9 mesi, siamo oggi preparati a gestire situazioni di questa natura". Lo ha detto il presidente di Farmindustria Marcello Cattani a margine dell'evento 'Innovazione e produzione di valore' presso il sito Bayer di Garbagnate, che aggiunge: "Va però detto che quella attuale non è una situazione minimamente paragonabile a quella del Covid e ci sono ad oggi poche persone coinvolte ed infettate dall'Hantavirus".

La donna francese positiva in terapia intensiva

È in terapia intensiva la cittadina francese risultata positiva all'Hantavirus dopo essere stata evacuata dalla nave da crociera MV Hondius. Ne ha dato notizia il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ecdc). In mattinata la ministra della Salute francese Stéphanie Rist aveva riferito che le condizioni di salute della donna erano peggiorate. In isolamento anche gli altri 4 passeggeri francesi che sono attualmente "ricoverati in camere con flussi d'aria che consentono di evitare ogni contaminazione".

Prelievi del sangue sul passeggero in isolamento a Padova

Un cinquantenne sudafricano atterrato il 26 aprile a Venezia con un volo partito da Amsterdam e attualmente a Padova è stato sottoposto a isolamento e controlli perché considerato "contatto a basso rischio" con la passeggera del volo Klm morta per Hantavirus. L'uomo, al momento, non presenta alcun sintomo particolare. Nella mattinata di oggi, lunedì 11 maggio, gli sono stati prelevati campioni di sangue secondo il protocollo del ministero della Salute. I campioni verranno trasportati all'Istituto Spallanzani di Roma per gli esami sierologici e molecolari.

Il governatore delle Canarie valuta un’azione legale contro l’ancoraggio della nave

Il governatore delle Canarie, Fernando Clavijo, in un'intervista a Cadena Ser, ha affermato che l'esecutivo regionale valuterà se presentare ricorso in tribunale contro la decisione della Marina Mercantile spagnola di consentire l'ancoraggio della nave da crociera MV Hondius. Clavijo si è detto preoccupato per i nuovi casi di Hantavirus riscontrati in due passeggeri rimpatriati dalla nave e ha contestato il comportamento del ministero della Salute e dell'esecutivo per aver, a suo dire, ridicolizzato le sue preoccupazioni per una possibile diffusione dell'epidemia nell'arcipelago.