Trump, Lombardi: "Lo vedo diverso dopo la Cina, è più strano"

Donald Trump non è più lo stesso, è cambiato. A dirlo è George Guido Lombardi, businessman americano di origine italiana e consigliere di fiducia del presidente. I due hanno un rapporto molto stretto, tanto che Lombardi abita nella Trump Tower. E non solo: l'imprenditore si è anche occupato della campagna elettorale di Donald nel 2016 e in passato ha organizzato diversi incontri tra alcuni leader europei e asiatici e il tycoon.

Oggi ha 75 anni e dopo tanti anni di rapporti diretti con l'attuale presidente americano, per la prima volta, lo vede diverso dal solito. In un'intervista rilasciata a Il Giornale, ha detto: "È più strano del solito. Certo, lui è sempre strano […] ma da qualche settimana, da quando è tornato dal viaggio in Cina, lo vedo diverso". Secondo Lombardi potrebbe essere stato proprio il viaggio a casa di Xi Jinping ad avergli fatto cambiare umore: "È meno controllato, dice molte parolacce, fa molte esternazioni…".