Iran, minacce all'Italia dopo le parole di Rutte: "Responsabili di tutte le conseguenze"

Stanno arrivando le prime reazioni internazionali alle parole pronunciate dal segretario generale della Nato Mark Rutte pronunciate ieri, mercoledì 24 giugno. "L'Italia e la Romania sono state esplicitamente nominate dal Segretario Generale della Nato come partecipanti all'aggressione contro l'Iran. Esse, insieme a tutti gli altri Paesi europei che hanno sostenuto l'aggressione americano-israeliana contro l'Iran, devono spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione e nelle atrocità di massa commesse contro le popolazioni iraniane a Minab, Lamerd, Teheran, Isfahan, Sanandaj, Hamadan, Tabriz, Shiraz, Bandar Abbas, e altrove".

Lo ha scritto su 'X' il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei. Mark Rutte ieri a Fox News ha parlato di 500 aerei americani decollati dall'Italia per supportare 'Epic Fury' e questo, ha affermato Baqaei, "è una chiara e schiacciante ammissione della complicità attiva della Nato in una guerra di aggressione illegale contro uno Stato membro sovrano delle Nazioni Unite: una flagrante violazione delle norme imperative del diritto internazionale e dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite". Per questo, ha aggiunto, la Nato "e i suoi singoli Stati membri che hanno partecipato a tale processo decisionale devono essere ritenuti responsabili di tutte le conseguenze".