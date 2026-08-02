Ceuta, ma quella di Sánchez possiamo chiamarla "remigrazione"?

Nella faccenda di Ceuta a far scalpore, oltre alla portata visiva e numerica dell’evento, è stata la reazione del premier socialista Pedro Sánchez: l’impiego dell’esercito e l’avvio di un’operazione di respingimenti lampo che ha portato all’allontanamento (a suo dire, ma non verificato) di oltre 48mila persone in meno di 48 ore. Roba da reazionari. Un’azione drastica, rivendicata con orgoglio da Madrid. Definendo le entrate irregolari «un attacco alla sovranità e all’integrità territoriale» (Vannacci pare un chierichetto), e appellandosi agli accordi bilaterali risalenti al 1992 con il Marocco, Pedrito ha dribblato ogni accusa di discriminazione, utilizzando un maquillage giuridico-lessicale: «Rimpatri volontari». E qui cominciamo a muoverci su una tagliente lama politica. L’allontanamento coatto e sistematico di soggetti senza alcun titolo per stare sul suolo spagnolo (in molti video si sentono scavallare il confine gridando Allah Akbar), eseguito da un governo di sinistra, viene considerato virtù istituzionale e democratica: mentre la stessa fermezza invocata dalle destre europee è bollata come eversiva, fascista. La remigrazione se è “alla Sánchez” si può fare... non è più una parolaccia.

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MISTIFICAZIONI

I fan di Pedrito si appigliano al fatto che “bastano 200 metri e un cancello aperto per tornare in Marocco, non c’è stata alcuna remigrazione”, “sono andati via da soli”, “sempre in Africa erano” (mistificando ad arte giurisdizioni e geografia). Ed è vero che la quasi totalità di questi «rimpatri» non è avvenuta tramite decreti di espulsione individuale, formalizzati con lunghi iter amministrativi e voli di linea o di Stato, ma in collaborazione operativa con Rabat attraverso il valico di Tarajal e, probabilmente, con i marocchini persuasi anche dallo schieramento di Guardia Civil ed esercito, constatando l’impossibilità di proseguire. Senza i militari questi sedicenti «disperati» si sarebbero fermati? Oggi però, di fronte all’azione di Madrid, la stessa sinistra dell’accoglienza a tutti i costi appare in cortocircuito. Il pugno duro contro migliaia di irregolari viene derubricato a «doveroso ripristino della legalità», trovando la piena condivisione o il silenzio-assenso di chi fino a ieri predicava porte aperte (anche sugli oltre 80 morti. Immaginate una situazione simile all’interno del territorio italiano Lampedusa?- che reazioni provocherebbe).

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