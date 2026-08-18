Abdul El-Sayed, il nuovo idolo dei socialisti fa festa con il mufti pro-sharia

A esattamente due mesi dalle elezioni di medio termine da cui potrebbe uscire come il primo americano musulmano senatore degli Stati Uniti, Abdul El-Sayed trascorrerà il weekend del Labor Day di inizio settembre da ospite di spicco della 63esima convention annuale della Islamic Society of North America (ISNA), che si terrà a Detroit tra il 4 e il 7 di quel mese. El Sayed, che è balzato agli onori delle cronache nazionali e internazionali dopo aver sconfitto la sua avversaria, Haley Stevens, alle primarie democratiche per uno dei due seggi del Michigan al Senato, è di casa all’ISNA, che è nata come branca nordamericana della Fratellanza Musulmana, visto che il suo patrigno è stato tra i fondatori dell’organizzazione. A inizio settembre, secondo il programma dell’evento di cui scrive freebeacon.com, parteciperà a un panel dal titolo “Coltivare la consapevolezza di Dio in un’America tormentata”. Il punto, per ora, non è tanto ciò che El-Sayed dirà, quanto i personaggi con cui si accompagnerà alla convention: gente che ha negato l’Olocausto, ha perseguitato cristiani e ha cospirato nell’attentato al World Trade Center del 1993, scrive il sito web conservatore.

Federico Rampini: "L'America in bancarotta? Una favola. Si schiantano gli altri" Federico Rampini si trasferì a San Francisco nel marzo del 2000, il mese in cui crollò il Nasdaq. Se lo an...

Tra tutti, il personaggio più controverso è sicuramente Tariq Masood, un clerico pachistano che parlerà di come «evitare la malattia mentale nei giovani» e di come i genitori «possono prevenire o minimizzare l’impatto dei traumi che portano alla malattia mentale». Un tema davvero peculiare, considerato che in passato Masood è stato convinto sostenitore delle cosiddette spose bambine, al punto da aver ammesso nel 2021, secondo quanto riportato da media pachistani, di aver lui stesso obbligato la nipote tredicenne al matrimonio e di aver sollecitato i suoi numerosi seguaci a fare altrettanto con le figlie minori. Masood è noto anche per le sue posizioni contro gli ebrei, al punto da aver lodato il genocidio di Hitler come «coranicamente corretto».

Oggi Sanchez alle elezioni sarebbe stritolato: è crollato il mito della sinistra «Cambia, todo cambia, cambia il modo di pensare, tutto cambia in questo mondo», canta Mercedes Sosa nella ca...