Zakharova insulta l'Italia: "Personaggi da Carnevale". Crosetto la asfalta

Mosca attacca di nuovo il governo italiano e lo fa con Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo sempre in prima fila quando c'è da scatenare la macchina della propaganda del Cremlino.
La nomina dell'ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov come consulente per l'Innovazione del ministero della Difesa italiano viene definita "ridicola" dalla portavoce di Lavrov durante un briefing con la stampa, come riporta Ria Novosti.
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Per Zakharova la nomina "è degna di una favola satirica dello scrittore italiano Gianni Rodari". "Non riesco davvero a trovare molti esempi di un incarico ufficiale legato all'innovazione affidato a qualcuno che si è distinto per la sua sete di sangue e il suo desiderio – un vero e proprio impulso – di uccidere quanti più cittadini di qualsiasi Stato, quanti più russi possibile", ha proseguito ancora Zakharova a margine del Forum economico orientale. "Sembra che il Carnevale di Venezia sia stato trasportato a Roma. E non solo a Roma, ma negli uffici pubblici. E invece di persone con volti che avrebbero i titoli di studio e l'esperienza lavorativa appropriati, ci sono personaggi del Carnevale di Venezia con maschere spaventose".
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Immediata, e molto dura, la riposta di Guido Crosetto: "Capisco che preferirebbero che le scelte per l'Italia potesse farle qualcuno che senta Mosca prima ma per adesso non è ancora così e si ragiona pensando solo a Roma e non Mosca, Kiev o Washington - sono le parole del ministro della Difesa italiano -. Però qualcosa di positivo c'è: se ha letto Rodari, cosa che dubito, avrà capito che non vogliamo fare la fine del topo che mangiava i gatti e quindi serve anche l'esperienza sul campo. Ma dubito che lei o i nostri connazionali, che con il suo messaggio ha voluto mettere in moto, vogliano accettarlo, perché ci vorrebbero deboli e indifesi".