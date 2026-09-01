Zakharova insulta l'Italia: "Personaggi da Carnevale". Crosetto la asfalta

Per Zakharova la nomina "è degna di una favola satirica dello scrittore italiano Gianni Rodari". "Non riesco davvero a trovare molti esempi di un incarico ufficiale legato all'innovazione affidato a qualcuno che si è distinto per la sua sete di sangue e il suo desiderio – un vero e proprio impulso – di uccidere quanti più cittadini di qualsiasi Stato, quanti più russi possibile", ha proseguito ancora Zakharova a margine del Forum economico orientale. "Sembra che il Carnevale di Venezia sia stato trasportato a Roma. E non solo a Roma, ma negli uffici pubblici. E invece di persone con volti che avrebbero i titoli di studio e l'esperienza lavorativa appropriati, ci sono personaggi del Carnevale di Venezia con maschere spaventose".