Donald Trump, mossa estrema: "Se mi votate, 5000 dollari a ogni americano"

Donald Trump ha trasformato la prima convention repubblicana dedicata alle elezioni di midterm in una difesa della guerra contro l'Iran e in un appello agli elettori a consentire al Gop di mantenere, promettendo tra l'altro un "dividendo Trump" da 5mila dollari a ogni americano in caso di vittoria repubblicana.

Nel discorso, Trump è tornato più volte sulle ragioni che lo hanno spinto ad attaccare l'Iran, sostenendo che Washington non avesse altra scelta per impedire a Teheran di dotarsi di un'arma nucleare. "L'Iran può avere un'arma nucleare? Assolutamente no. Bene, allora ho ragione. Allora vinco", ha detto, evocando anche la possibilità di nuovi attacchi contro le strutture nucleari iraniani della "Pickaxe Mountain". Il presidente ha anche scherzato sull'ipotesi di ribattezzare lo Stretto di Hormuz "Stretto di Trump", mentre l'Iran continua a ostacolare il traffico petrolifero attraverso una delle principali rotte energetiche mondiali. "Dovrei ricavarne qualcosa", ha detto Trump riferendosi alla guerra.

Poche ore prima, Trump aveva riconosciuto per la prima volta che il conflitto, che inizialmente aveva previsto sarebbe durato tra quattro e sei settimane, e il conseguente aumento dei prezzi della benzina potrebbero protrarsi oltre le elezioni di novembre. Mercoledì il greggio di riferimento internazionale ha superato i 100 dollari al barile, mentre gli Stati uniti hanno affondato petroliere iraniane e Teheran ha lanciato missili contro una base americana in Giordania.

Trump ha accusato l'Iran di cercare di influenzare il voto di midterm, sostenendo che Teheran starebbe tentando di resistere fino alle elezioni nella speranza di una sconfitta repubblicana. "La guerra finirà molto rapidamente dopo le elezioni", ha affermato dal palco, aggiungendo che l'Iran starebbe "resistendo disperatamente, sperando che perdiamo così da poter trattare con democratici stupidi e deboli". Sul fronte interno, il presidente ha legato direttamente il risultato del voto alla possibilità di proseguire la sua agenda.

La principale novità annunciata a Dallas è stata la promessa di un pagamento una tantum da 5mila dollari a ogni americano, da spendere all'interno del Paese, nel caso in cui gli elettori garantiscano ai repubblicani la maggioranza al Congresso. La Casa Bianca non ha fornito dettagli sul finanziamento della misura che, secondo il Washington Post, potrebbe facilmente superare i 1.000 miliardi di dollari e aumentare il debito pubblico. Trump ha inoltre promesso nuovi interventi sulle commissioni applicate alle carte di credito e sulle spese mediche impreviste, rilanciando al tempo stesso l'idea di sovvenzionare direttamente i cittadini che acquistano un'assicurazione sanitaria, anziché le aziende che la forniscono.

La strategia arriva in una fase difficile per i repubblicani sul terreno del costo della vita. Secondo gli ultimi sondaggi Reuters-Ipsos, quasi due terzi degli americani ritengono che il Paese stia andando nella direzione sbagliata e disapprovano l'operato di Trump. Quasi la metà degli intervistati indica il costo della vita come la principale priorità: il 35% ritiene che i democratici abbiano un piano migliore per affrontarlo, contro il 26% che preferisce le proposte repubblicane. Trump ha cercato di attribuire ai democratici la responsabilità della crisi del potere d'acquisto. "Sono stati loro a causare la crisi dell'accessibilità economica", ha detto. "Io sto facendo scendere i prezzi. Molto, molto". Nel suo intervento di 105 minuti all'American Airlines Center di Dallas, Trump ha infine riconosciuto che il partito del presidente tende storicamente a perdere terreno nelle elezioni di metà mandato, invitando i suoi sostenitori a votare "come se fossi io sulla scheda, solo un'altra volta".