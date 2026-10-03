Francia, poliziotta rincorsa e picchiata in strada: il video agghiacciante

Violenta aggressione contro due agenti di polizia durante la notte di Capodanno a Champigny-sur-Marne, sobborgo della regione parigina. I poliziotti erano intervenuti per riportare la calma dopo alcuni disordini scoppiati all'esterno di un'abitazione dove era in corso una festa privata.

Secondo le prime ricostruzioni, in strada si erano radunate oltre 300 persone, apparentemente invitate al party. La situazione sarebbe rapidamente degenerata e gli agenti sarebbero stati accerchiati e colpiti con calci e pugni. Particolarmente violenta l'aggressione contro la poliziotta, ripresa in alcuni video mentre si trova a terra e cerca di proteggersi dai colpi.

Entrambi gli agenti sono stati trasportati in ospedale. La donna ha riportato una commozione cerebrale e diversi ematomi, mentre il collega ha subito la frattura del naso, un trauma a un occhio e numerose contusioni.

Le immagini dell'aggressione, diffuse sui social network, hanno provocato una forte reazione in Francia, attirando l'attenzione anche delle istituzioni. Il presidente Emmanuel Macron ha espresso solidarieta agli agenti e ha promesso che i responsabili sarebbero stati individuati.

"I responsabili del linciaggio codardo e criminale saranno trovati e puniti. Onore alla polizia e pieno sostegno a tutti gli agenti attaccati", ha scritto Macron sui social.

L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza durante le celebrazioni di Capodanno e sulle condizioni in cui le forze dell'ordine sono chiamate a intervenire durante episodi di violenza collettiva. Le indagini dovranno ora chiarire l'esatta dinamica dell'aggressione e identificare le persone coinvolte.