Voto Usa, "problemi a Westchester": prime clamorose voci dai seggi

Problema tecnico agli scanner per le schede elettorali nella contea di Westchester, nello Stato di New York, dove la competizione elettorale per le mid-term è molto accesa. Di conseguenze, ci sono stati rallentamenti nelle operazioni questa mattina. "Il mio ufficio sta monitorando la situazione relativa agli scanner nella contea di Westchester ed è in contatto con le commissioni elettorali statali e locali, al lavoro per trovare una soluzione", ha dichiarato il procuratore generale dello Stato di New York, Letitia James, in un messaggio pubblicato sui social media.

"Gli elettori di Westchester possono comunque compilare e consegnare le proprie schede in tutta sicurezza presso i seggi. I vostri voti saranno conteggiati", ha aggiunto. La sfida nel 17° distretto di New York vede contrapposti il repubblicano moderato in carica, Mike Lawler, e la candidata democratica Cait Conley. Si tratta di una delle contese elettorali più seguite a livello nazionale, che potrebbe indicare se i repubblicani moderati - come Lawler, che in alcune occasioni ha preso le distanze dal presidente Donald Trump - siano in grado di prevalere nonostante l'impopolarità dell'ex presidente. Sia Lawler che Conley hanno diffuso dichiarazioni sui social media invitando gli elettori a rimanere in fila, assicurando che il problema verrà risolto e che ogni voto sarà regolarmente conteggiato.