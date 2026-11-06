Se vincono dem e islamici l'America torna buona

La speranza sincera è che quantomeno i colleghi abbiano risparmiato sui costi di stampa. Per confezionare molte prime pagine di ieri, infatti, sarebbe stata più che sufficiente una Rotativa Unica, una sola e ininterrotta catena di montaggio del pensiero (unico). Torna la democrazia in quel Nuovo Mondo che la democrazia dei moderni l’ha battezzata (a costo di tornare un paio di volte in forze nel Vecchio per ripristinarla), l’Orco mercatista ha perso, viva i mercati che festeggiano, e via di seguito, banchettando allegramente sulle spoglie del principio di non contraddizione. Più che giornalismo è dadaismo mono-ossessivo, ma merita di essere riepilogato, perché è un catalogo straordinario dell’ideologia contemporanea.

Anzitutto, una nota metodologica: nessuna tornata di MidTerm della storia ha conosciuto nemmeno la metà della copertura data a questa, ma d’altronde c’era il fascismo da sconfiggere (alle elezioni, risate in sala). Pronti, via, Repubblica brucia tutti, aveva il titolo in canna da giorni: «L’America è di nuovo grande». Che preso alla lettera sarebbe un elogio di due anni di governo trumpiano, nel giochino del ribaltamento sloganistico, accoppiato alla foto di The Donald con capigliatura inverosimile, diventa tic rivelatore del tifo redazionale. Una sorta di politologia negativa: l’America è di nuovo grande perché ha perso Lui, non l’avversario politico-culturale, il Nemico metafisico, il fascista eterno, avrebbe detto Umberto Eco. Non a caso l’editoriale del direttore Stefano Cappellini non ha nulla di analitico, è lirismo puro: «Il chiarore di un’alba». Sorge un nuovo sole sull’America immersa nella salvifica onda blu (e i fanatici sarebbero i Maga). La Stampa non raggiunge analoga forza poetica, ma sembra vibrare di un godimento quasi erotico: «Trump umiliato».