Francia, scuolabus finisce in un fosso: morti due bambini e sedici feriti

Dramma sulle strade. Nella mattinata di venerdì, un autobus è finito fuori strada e ha urtato un albero. Nell'incidente sono morti due giovani. un minorenne un giovanissimo maggiorenne. Il dramma si è consumato sulle strade di Lent, nel dipartimento francese dell'Ain (nell'Est della Francia). La Procura di Bourg-en-Bresse è subito arrivata sul luogo e ha aperto le indagini. Stando alle prime notizie rilasciate dalla prefettura all'emittente Bfmtv, si registrano due vittime. I feriti sono sedici: tre sono gravi, altri tredicihanno riportato danni leggeri. Nel bus c'erano 43 persone in tutto (15 sono minorenni).

L'autista dell'autobus è stato trasportato in ospedale. Stando ha quanto riportato dal comunicato diffuso dalla Procura, l'uomo "non ha ancora potuto essere interrogato" e poi ha aggiunto che è stata aperta "un'inchiesta per omicidio stradale". La prefettura dell'Ain ha attivato il centro operativo dipartimentale per coordinare l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine. "È sempre una dura prova quando i nostri studenti, i nostri figli, sono vittime di un incidente del genere", ha scritto il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, ha annunciato su X. Il ministro dell'Istruzione, Édouard Geffray, ha espresso la vicinanza del governo e della comunità scolastica alle famiglie delle vittime.